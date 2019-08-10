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Вибух у РФ міг статися через ракету з ядерною установкою – Reuters

Субота, 10 серпня 2019, 14:33
Вибух у РФ міг статися через ракету з ядерною установкою – Reuters

Американські експерти в галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації в Архангельській області Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою "Буревестник", про яку говорив президент РФ Володимир Путін у 2018 році.

Як пише Reuters, у повідомленні на муніципальному веб-сайті прес-секретар Северодвінська, міста поблизу випробувальної ділянки в Архангельській області, заявила, що в полудень було зафіксовано "короткочасний" сплеск фонової радіації. Однак у п'ятницю заяви не було на сайті.

В окремих інтерв'ю Reuters двоє експертів заявили, що вибух рідкого ракетного палива не спричинить викиду радіації.

Вони підозрюють, що вибух та викид радіації сталися внаслідок аварії під час випробувань крилатої ракети з ядерною установкою на об'єкті поза селом Ненокса.

"Ракетні двигуни з рідким паливом, вибухаючи, не випромінюють радіацію, і ми знаємо, що росіяни працюють над якимось ядерним двигуном для крилатої ракети", - сказала старший співробітник Федерації американських вчених Анкіт Панда.

Агентство зазначає, що Росія називає цю ракету 9М730 "Буревестник", НАТО позначив її як SSC-X-9 Skyfall.

Високопоставлений чиновник адміністрації президента США Дональда Трампа на умовах анонімності заявив, що не підтверджує і не спростовує факт події з крилатою ракетою із ядерною установкою. Але висловив глибокий скептицизм щодо пояснення Москви.

"Ми продовжуємо стежити за подіями на крайній півночі Росії, але запевнення Москви, що "все нормально", звучать фальшиво до нас", - сказав чиновник.

Він порівняв події в Архангельській області РФ із вибухом на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Директор Східноазійської програми нерозповсюдження в Інституті міжнародних досліджень у Міддлбері Джеффрі Льюїс вважає, що нещасний випадок стався під час випробувань крилатої ракети.

За допомогою знімків із супутників він та його команда визначили, що росіяни минулого року, ймовірно, розібрали споруду для випробування та запуску ракети на майданчику у Новій Землі та перенесли її на базу поблизу Ненокса.

Льюїс та його команда також перевірили сигнали системи автоматичної ідентифікації (AIS) з кораблів, розташованих біля узбережжя в той день, коли стався вибух. Вони ідентифікували один з кораблів як "Серебрянку", носій ядерного палива, який вони відслідковували минулого року біля Нової Землі.

"Цей корабель не потрібен для звичайних ракетних випробувань. Він потрібен, коли ви дістаєте ядерну установку з морського дна", - каже Льюїс.

Нагадаємо:

  • 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що в Архангельській області під час вибуху на військовому полігоні постраждали шестеро людей, двоє загинули. У міністерстві стверджували, що після НП ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі.
  • 10 серпня у держкорпорації "Росатом" заявили, що внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області загинуло 5 співробітників "Росатома", ще троє постраждали.
  • У лютому 2019 року президент РФ Володимир Путін заявив про успішні випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерної руховою установкою "Буревісник".

Українська правда

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Теми: РосіяСШАвибух
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