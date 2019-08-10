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Взрыв в РФ мог произойти из-за ракеты с ядерной установкой - Reuters

Суббота, 10 августа 2019, 14:33
Взрыв в РФ мог произойти из-за ракеты с ядерной установкой - Reuters

Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.

Как пишет Reuters, в сообщении на муниципальном сайте пресс-секретарь Северодвинска, города вблизи испытательного участка в Архангельской области, заявила, что в полдень был зафиксирован "кратковременный" всплеск фоновой радиации. Однако в пятницу заявления не было на сайте.

В отдельных интервью Reuters двое экспертов заявили, что взрыв жидкого ракетного топлива не повлечет выброса радиации.

Они подозревают, что взрыв и выброс радиации произошли вследствие аварии во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой на объекте за селом Ненокса.

"Ракетные двигатели с жидким топливом, взрываясь, не излучают радиацию, и мы знаем, что россияне работают над каким ядерным двигателем для крылатой ракеты", - сказала старший сотрудник Федерации американских ученых Анкита Панда.

Агентство отмечает, что Россия называет эту ракету 9М730 "Буревестник", НАТО обозначил ее как SSC-X-9 Skyfall.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа на условиях анонимности заявил, что не подтверждает и не опровергает факт происшествия с крылатой ракетой с ядерной установкой. Но выразил глубокое скептицизм относительно объяснения Москвы.

"Мы продолжаем следить за событиями на крайнем севере России, но заверения Москвы, что "все нормально", звучат фальшиво для нас", - сказал чиновник.

Он сравнил события в Архангельской области РФ со взрывом на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Директор восточноазиатской программы нераспространения в Институте международных исследований в Миддлбери Джеффри Льюис считает, что несчастный случай произошел во время испытаний крылатой ракеты.

С помощью снимков со спутников он и его команда определили, что россияне в прошлом году, вероятно, разобрали сооружение для испытания и запуска ракеты на площадке в Новой Земле и перенесли ее на базу вблизи Ненокса.

Льюис и его команда также проверили сигналы системы автоматической идентификации (AIS) из кораблей, расположенных у побережья в тот день, когда произошел взрыв. Они идентифицировали один из кораблей как "Серебрянка", носитель ядерного топлива, который они отслеживали в прошлом году у Новой Земли.

"Этот корабль не нужен для обычных ракетных испытаний. Он нужен, когда вы достаете ядерную установку с морского дна", - говорит Льюис.

Напомним:

  • 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли. В министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.
  • 10 августа в госкорпорации "Росатом" сообщили, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибло 5 сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.
  • В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".

Украинская правда

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Темы: РосcияСШАвзрыв
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