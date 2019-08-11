Джемілєв прокоментував заяву Ердогана щодо анексії Криму

Заява президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про анексію Криму, є дуже важливою для кримських татар.

Про це лідер кримських татар Мустафа Джемілєв сказав агентству "Анадолу", передає Укрінформ.

"Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина ніколи не визнає анексію Криму, що Крим є українською територією, і Туреччина завжди поруч з кримськими татарами. Ця заява дуже важлива для нас", - сказав Джемілєв.

Також лідер кримських татар зазначив, що питання анексії Криму було одним з головних на порядку денному візиту Президента України до Туреччини, в якому він брав участь.

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