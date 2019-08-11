Джемилев прокомментировал заявление Эрдогана об аннексии Крыма

793 просмотра
Воскресенье, 11 августа 2019, 00:35

Заявление президента Турция Реджепа Тайипа Эрдогана об аннексии Крыма, очень важно для крымских татар.

Об этом лидер крымских татар Мустафа Джемилев сказал агентству "Анадолу", передает Укринформ.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, что Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами. Это заявление очень важно для нас", - сказал Джемилев.

Также лидер крымских татар отметил, что вопрос аннексии Крыма был одним из главных в повестке визита Президента Украины в Турцию, в котором он участвовал.

Напомним:

  • Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса Рефат Чубаров предложили президенту Владимиру Зеленскому поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии в аннексированом Россией Крыму.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Джемилев Крым


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский готов создавать крымскотатарскую автономию – Джемилев 9 августа 2019, 19:17
Джемилев рассказал, что будет сопровождать Зеленского в Турции 5 августа 2019, 16:08
Кого Порошенко ведет в парламент. Старые депутаты, новые лица и блогер с "Прямого" 10 июля 2019, 06:00
Все новости
Главные новости
Джемилев прокомментировал заявление Эрдогана об аннексии Крыма
Обыскивают судно, возившее в оккупированный Крым топливо для флота РФ - прокуратура
"Шахтер" обыграл "Динамо" в матче 3 тура УПЛ
День Независимости от Зеленского: марш ветеранов, минута молчания и музыкальный флешмоб
Все новости
психология

Что нужно знать о депрессии

Лайфхаки

Профилактика ожогов. Советует врач из Гарварда, который спас 1000 украинских детей

улыбнитесь!

25 доказательств, что ваш кот вас любит

Поиск по сайту
Архив
Весь архів