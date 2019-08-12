Президент Туркменії вирішив викупити всю лінійку російських лімузинів

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Понеділок, 12 серпня 2019, 09:28

Президент Туркменії Гурбангули Бердимухамедов вирішив викупити всю лінійку російського автомобіля Aurus, який йому показав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

Про це повідомляє ТАСС.

Відзначається, що перед початком першого Каспійського економічного форуму Бердимухамедов зустрівся з Медведєвим, з яким разом оглянули лімузин Aurus білого кольору.

За словами Медведєва, представлений автомобіль є "простим варіантом", в той час як для лідерів держав існує "спеціальний варіант".

За даними видання, президент Туркменії заявив, що подасть заявку на викуп всієї лінійки таких авто.

 
фото ТАСС

Повідомляється, що Aurus Senat кольору "lustre white" ( "іскристий білий") був виготовлений у липні 2019 року російським Державним науковим центром "НАМИ" спеціально для демонстрації на першому Каспійському економічному форумі в Туркменістані. Ця версія автомобіля виготовлена вперше і в єдиному екземплярі.

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Теми: Туркменістан Росія авто


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