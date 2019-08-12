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Президент Туркмении решил выкупить всю линейку российских лимузинов

Понедельник, 12 августа 2019, 09:28

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов решил выкупить всю линейку российского автомобиля Aurus, который ему показал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что перед началом первого Каспийского экономического форума Бердымухамедов встретился с Медведевым и вместе осмотрели лимузин Aurus белого цвета.

По словам Медведева, представленный автомобиль "простым вариантом", в то время как для лидеров государств существует "специальный вариант".

По данным издания, президент Туркмении заявил, что подаст заявку на выкуп всей  линейки таких авто.

 
фото ТАСС

Сообщается, что Aurus Senat цвета "lustre white" ("искрящийся белый") был произведен в июле 2019 года российским Государственным научным центром "НАМИ" специально для демонстрации на первом Каспийском экономическом форуме в Туркменистане. Эта версия автомобиля произведена впервые и в единственном экземпляре.

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Темы: ТуркменистанРосcияавто
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