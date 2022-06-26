Путін уперше з початку вторгнення в Україну збирається за кордон – росЗМІ
Вперше з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, російський президент Володимир Путін планує здійснити офіційні візити до Таджикистану й Туркменістану.
Джерело: ведучий шоу "Москва.Кремль.Путин" на російському дежравному телеканалі "Росія 1" Павло Зарубін
Пряма мова Зарубіна: "Цього тижня Путін прилетить спершу в Душанбе. Великі перемовини з президентом Таджикистану (Емомалі – ред.) Рахмоном. Бесіда й робочий обід. Взаємини особливого рівня.
Відтак президент Росії прилетить до Ашгабата. Два тижні тому з візитом у Росії був президент Туркменістану (Сердар Бердимухамедов – УП). Тепер Путін прилетить до столиці Туркменістану, аби взяти участь у "Каспійському саміті".
Деталі: Після повернення Путіна він повинен поговорити з президентом Індонезії Джоко Відодо. Індонезія наприкінці 2022 року приймає в себе саміт країн-членів G20 ("Великої двадцятки"), серед яких є Росія.
Західні партнери України просили уряд Індонезії скасувати запрошення для Путіна, бо інакше не приїдуть лідери інших країн.
Передісторія:
- Із початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого російська пропаганда стверджувала, що Путін не залишав меж Росії. Низка іноземних лідерів приїжджала з візитами до нього, наприклад канцлер Австрії Карл Негаммер і туркменський президент Бердимухамедов.
- 30 червня й 1 липня Путін планує прибути до Мінська на переговори з Лукашенком – це буде восьма за ліком їхня зустріч з початку 2022 року.
- Президента України Володимира Зеленського також запросили на саміт G20 в Індонезії.
- Американський президент Джо Байден попередив Відодо, що Путіну на саміті в Індонезії не раді, але індонезійський лідер заявив, що Рсоія вже прийняла його запрошення.