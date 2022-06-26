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Путін уперше з початку вторгнення в Україну збирається за кордон – росЗМІ

Денис КарловськийНеділя, 26 червня 2022, 17:57
володимир путін у кремлі. фото: getty images

Вперше з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, російський президент Володимир Путін планує здійснити офіційні візити до Таджикистану й Туркменістану.

Джерело: ведучий шоу "Москва.Кремль.Путин" на російському дежравному телеканалі "Росія 1" Павло Зарубін

Пряма мова Зарубіна: "Цього тижня Путін прилетить спершу в Душанбе. Великі перемовини з президентом Таджикистану (Емомалі – ред.) Рахмоном. Бесіда й робочий обід. Взаємини особливого рівня.

Відтак президент Росії прилетить до Ашгабата. Два тижні тому з візитом у Росії був президент Туркменістану (Сердар Бердимухамедов – УП). Тепер Путін прилетить до столиці Туркменістану, аби взяти участь у "Каспійському саміті".

Деталі: Після повернення Путіна він повинен поговорити з президентом Індонезії Джоко Відодо. Індонезія наприкінці 2022 року приймає в себе саміт країн-членів G20 ("Великої двадцятки"), серед яких є Росія.

Західні партнери України просили уряд Індонезії скасувати запрошення для Путіна, бо інакше не приїдуть лідери інших країн.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Із початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого російська пропаганда стверджувала, що Путін не залишав меж Росії. Низка іноземних лідерів приїжджала з візитами до нього, наприклад канцлер Австрії Карл Негаммер і туркменський президент Бердимухамедов.
  • 30 червня й 1 липня Путін планує прибути до Мінська на переговори з Лукашенком – це буде восьма за ліком їхня зустріч з початку 2022 року.
  • Президента України Володимира Зеленського також запросили на саміт G20 в Індонезії.
  • Американський президент Джо Байден попередив Відодо, що Путіну на саміті в Індонезії не раді, але індонезійський лідер заявив, що Рсоія вже прийняла його запрошення.

Теми: ПутінІндонезіяТуркменістанРосія
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