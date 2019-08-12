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Зеленський призначив очільника Житомирської ОДА

Понеділок, 12 серпня 2019, 11:53

Джерело: Володимир Зеленський на Житомирщині

Президент Володимир Зеленський під час візиту у Житомирську область призначив нового голову Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка.

Пряма мова: "Дозвольте мені представити нового голову Житомирської обласної державної адміністрації Бунечка Віталія Івановича".

Деталі: Потім слово взяв новий очільник Житомирської ОДА. Бунечко подякував президенту. 

Наказ про його призначення датований на сайті президента 8 серпня.

 
фото: Журнал Житомира

Бунечко народився у 1973 році. Закінчив Волинський держуніверситет ім. Лесі Українки та Академію СБУ. 

До призначення він працював в СБУ, він був першим заступником начальника головного управління - начальником управління ГУ регіонального органу Служби безпеки з дислокацією в Маріуполі.

У декларації за 2018 рік Бунечко вказав фактичним місцем проживання селище Приморське неподалік від Маріуполя, Донецької області, хоча зареєстрований у Києві. Водночас, у декларації відсутня інформація про житло чи будь-які інші об'єкти нерухомості чи транспортні засоби.

Він задекларував коштовні годинники Frank Muller і Zenit, заробітну плату 365 тисяч гривень, 39 тисяч доларів і 32 тисячі євро готівки.

Його рідний брат В'ячеслав Бунечко займає пост начальника одного з департаментів "Укрнафти" з орбіти олігарха Ігоря Коломойського. Бунечко представляв інтереси "Укрнафти" в судових суперечках з НАБУ.

Разом із Зеленським на Житомирщину поїхав в.о. глави СБУ Іван Баканов, заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка та заступник голови ОП з економічних питань Олексій Гончарук, перший заступник глави ОП Сергій Трофімов.

Відзначимо, що серед членів делегації президента не було глави ОП Андрія Богдана.

Нагадаємо: 

  • 25 червня президент Володимир Зеленський звільнив з посад голів обладміністрацій Житомирської, Рівненської, Черкаської областей.
  • 26 червня Кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЖитомирдержслужба
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