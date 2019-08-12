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Зеленский назначил руководителя Житомирской ОГА

Понедельник, 12 августа 2019, 11:53

Источник: Владимир Зеленский в Житомирской области

Президент Владимир Зеленский во время визита в Житомирскую область назначил нового главу Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко.

Прямая речь: "Позвольте мне представить нового председателя Житомирской областной государственной администрации Бунечко Виталия Ивановича".

Детали: Затем слово взял новый глава Житомирской ОГА. Бунечко поблагодарил президента.

Приказ о его назначении датированный на сайте президента 8 августа.

 
фото: Журнал житомира

Бунечко родился в 1973 году. Окончил Волынский госуниверситет им. Леси Украинки и Академию СБУ.

До назначения он работал в СБУ, он был первым заместителем начальника главного управления - начальником управления ГУ регионального органа Службы безопасности с дислокацией в Мариуполе.

В декларации за 2018 год Бунечко указал фактическое место жительства поселок Приморское неподалеку от Мариуполя, Донецкой области, хотя зарегистрирован в Киеве. В то же время, в декларации нет информации о жилье или любом другом объекте недвижимости или транспортном средстве.

Он задекларировал ценные часы Frank Muller и Zenit, заработную плату 365 тысяч гривен, 39 тысяч долларов и 32 тысячи евро наличности.

Его родной брат Вячеслав Бунечко занимает пост начальника одного из департаментов "Укрнафты" с орбиты олигарха Игоря Коломойского. Бунечко представлял интересы "Укрнафты" в судебных спорах с НАБУ.

Вместе с Зеленским в Житомирскую область поехал и.о. главы СБУ Иван Баканов, заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка и заместитель председателя ОП по экономическим вопросам Алексей Гончарук, первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов.

Отметим, что среди членов делегации президента не было главы ОП Андрея Богдана.

Напомним:

  • 25 июня президент Владимир Зеленский уволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.
  • 26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийЖитомиргосслужба
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