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Зеленский "разгромил" силовиков из-за янтаря, потому что "не помогают стране"

Понедельник, 12 августа 2019, 13:16
Зеленский разгромил силовиков из-за янтаря, потому что не помогают стране

Источник: Владимир Зеленский на Житомирщине

Президент Владимир Зеленский попросил уволить руководителей полиции в 9-районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях.

Прямая речь: "Обращаюсь к господину Князеву (глава Нацполиции Сергея Князева - ред.) и Баканову (и.о. главы СБУ Иван Баканов - ред).

И так, Ровенская область: Рокитновский, Дубровицкий, Володимирецкий, Заречненский и Сарненский районы - руководителей райотделов (полиции - ред.), пожалуйста, увольте. Они не помогают нашей стране, а потом мы разберемся, кто в схеме из них, а кто нет.

Житомирская область - Олевский и Овручский районы и Волынская область - Ратновский и Любашевский районы. Это я к господину Князеву.

К господину Баканову - меняйте глав СБУ в трех областях: Ровенская, Волынская и Житомирская области".

Детали: До этого заместитель председателя ОП по экономическим вопросам Алексей Гончарук отметил, что Украина могла бы официально получать миллиарды долларов за добычу янтаря, а взамен варварскими методами драгоценные камни добывают незаконно и вывозят за границу.

Гончарук посоветовал уволить руководителей всех правоохранительных органов (СБУ, прокуратуры, полиции) в районах, где добывают янтарь, потому что они работают заодно и на руку бандитам.

Также Гончарук намекнул, что к схеме причастны и региональные руководители Гослесагентства и Госгеонадр.

По его словам, эти люди должны добровольно написать заявления об увольнении по собственному желанию.

Что было раньше: Сначала Зеленский поручил уволить только руководителей полиции и СБУ Житомирской области из-за причастности к схемам с незаконной добычи янтаря.

На той же встрече Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним:

  • 6 июля президент Владимир Зеленский на совещании таможенников на КПП "Ужгород" призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении. 
  • 13 июня Зеленский в ходе совещания в Администрации морских портов в Одессе потребовал отставки и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова.
  • 2 августа во время представления губернатора Ивано-Франковской области президент Владимир Зеленский обязал переизбранного нардепа-мажоритарщика Андрея Иванчука профинансировать строительство местной дороги на 175 млн гривен.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийянтарьЖитомирполицияСБУ
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