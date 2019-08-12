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У Києві відомий гіпермакет продавав щоденники з картою України без Криму

Понеділок, 12 серпня 2019, 15:17

У мережі гіпермаркетів "Metro" продавали щоденники з картою України без Криму.

Про це у Facebook повідомив речник Центру громадського здоров’я України Володимир Біруля. 

За його словами, інцидент трапився близько місяця тому, тоді ж у Metro повідомили що вилучили з продажу всі щоденники.

Проте щоденники знову з’явились на полицях гіпермаркета – Біруля зміг придбати примірник 11 серпня. 

 

Фото зі сторінки Володимира Бірулі 

Натомість на своїй офіційній сторінці Metro наголосило, що щоденники без АР Крим були вилучені з обігу ще місяць тому.

"Службою безпеки компанії… встановлено, що цей щоденник був принесений до ТЦ МЕТRO зовні третьою особою та виставлений на полицю до інших щоденників даного виробника. Через 30 хвилин після цього, клієнт придбав даний щоденник", - йдеться в повідомленні.

Проте, у Metro не пояснили, яким чином щоденник могли продати у серпні, якщо вилучили з обігу ще в липні. 

Виробник щоденників без Криму компанія "Папірус" зазначила, що тираж таких щоденників вийшов через "порушення процедури перевірки дизайнів", що помітили одразу. 

Після цього "Папірус" нібито направив звернення до всіх дистриб’юторів про зняття товару з продажу та повернення постачальнику для утилізації. 

Нагадаємо:

  • Це вже не перший випадок, коли карту України позначають без Криму. 
  • У 2017 році видання The New York Times у своєму матеріалі про Керченський міст назвало Крим "спірною" територією.
  • Під час арт-фестивалю 2017 року у Казахстані розмістили 84 фігури із прапорами та символікою різних країн, проте карта України виявилася без Криму.
  • Хорватський телеканал у прямому ефірі продемонстрував карту України без території тимчасово окупованого Росією Криму. 
  • У 2018 році один з магазинів у Будапешті продавав карти, на яких Крим та частина Півдня України не були позначені українською територією.



Українська правда
Теми: КиївторгівляКрим
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