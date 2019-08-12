В Киеве известный гипермаркет продавал дневники с картой Украины без Крыма

В сети гипермаркетов "Metro" продавали дневники с картой Украины без Крыма.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил представитель Центра общественного здоровья Украины Владимир Бируля.

По его словам, инцидент произошел около месяца назад в Киеве, тогда же в Metro сообщили, что изъяли из продажи все дневники.

Однако дневники снова появились на полках гипермаркета – Бируля смог его приобрести 11 августа.

Фото Владимира Бирули

На своей официальной странице Metro отметило, что дневники без АР Крым были изъяты из продажи еще месяц назад.

"Службой безопасности компании ... установлено, что этот дневник был принесен в ТЦ Мetro снаружи третьим лицом и выставлен на полку к другим дневников данного производителя. Через 30 минут после этого, клиент приобрел данный дневник", - говорится в сообщении.

Однако, в Metro не объяснили, каким образом дневник могли продать в августе, если изъяли из продажи еще в июле.

Производитель дневников без Крыма компания "Папирус" отметила, что тираж таких дневников вышел из-за "нарушения процедуры проверки дизайнов", что заметили сразу.

После этого "Папирус" якобы направил обращение ко всем дистрибьюторам о снятии товара с продажи и возврате поставщику для утилизации.

Напомним: