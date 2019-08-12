В Киеве известный гипермаркет продавал дневники с картой Украины без Крыма
В сети гипермаркетов "Metro" продавали дневники с картой Украины без Крыма.
Об этом в социальной сети Facebook сообщил представитель Центра общественного здоровья Украины Владимир Бируля.
По его словам, инцидент произошел около месяца назад в Киеве, тогда же в Metro сообщили, что изъяли из продажи все дневники.
Однако дневники снова появились на полках гипермаркета – Бируля смог его приобрести 11 августа.
На своей официальной странице Metro отметило, что дневники без АР Крым были изъяты из продажи еще месяц назад.
"Службой безопасности компании ... установлено, что этот дневник был принесен в ТЦ Мetro снаружи третьим лицом и выставлен на полку к другим дневников данного производителя. Через 30 минут после этого, клиент приобрел данный дневник", - говорится в сообщении.
Однако, в Metro не объяснили, каким образом дневник могли продать в августе, если изъяли из продажи еще в июле.
Производитель дневников без Крыма компания "Папирус" отметила, что тираж таких дневников вышел из-за "нарушения процедуры проверки дизайнов", что заметили сразу.
После этого "Папирус" якобы направил обращение ко всем дистрибьюторам о снятии товара с продажи и возврате поставщику для утилизации.
Напомним:
- Это уже не первый случай, когда карту Украины обозначают без Крыма.
- В 2017 году издание The New York Times в своем материале про Керченский мост назвало Крым "спорной" территорией.
- Во время арт-фестиваля в июне 2017 года в Казахстане разместили 84 фигуры с флагами и символикой разных стран, однако карта Украины оказалась без Крыма.
- Хорватский телеканал в прямом эфире показал карту Украины без территории временно оккупированного Россией Крыма.
- В 2018 году один из магазинов Будапешта продавал карты, на которых Крым и часть Юга Украины не были обозначены украинской территорией.
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