ЦИК зарегистрировала первых 25 нардепов. Список

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Понедельник, 12 августа 2019, 16:49

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года.

Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, ЦИК зарегистрировала 5 нардепов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и 20 нардепов, избранных в одномандатных избирательных округах.

Как сообщает ЦИК, среди тех, кто прошел по списку:

  • 1 - от партии "Слуга народа" - Алексей Устенко (№ 86 в списке),
  • 2 - от "Оппозиционного платформы - За жизнь" - Юлий Иоффе - №12 и Ренат Кузьмин - № 35,
  • 2 - от "Европейской солидарности" - Руслан Князевич - № 21, Максим Саврасов - № 22.

Среди тех, кто избирался по одномандатным округам, 14 народных депутатов-самовыдвиженцев, 2 - от ОПЗЖ, 6 - от "Слуги народа".

Самовыдвиженцы:

  1. Лариса Билозир - в ОВО № 15
  2. Дмитрий Шпенов - в ОВО № 37,
  3. Александр Ковалев - в ОВО № 51,
  4. Владимир Арешонков - в ОВО № 64,
  5. Валерий Лунченко - е ОВО № 71,
  6. Андрей Иванчук - в ОВО № 88,
  7. Олесь Довгий - в ОВО № 102,
  8. Александр Сухов - в ОВО № 107,
  9. Олег Кулинич - в ОВО № 147,
  10. Виктор Мьялик - в ОВО № 155,
  11. Александр Фельдман - в ОВО № 174,
  12. Александр Герега - в ОВО № 192,
  13. Сергей Рудик - в ОВО № 198,
  14. Антон Яценко - в ОВО № 200,

"Оппозиционная платформа - За жизнь":

  1. Федор Христенко - в ОВО № 46,
  2. Александр Пономарев - в ОВО № 78,

Политпартия "Слуга народа":

  1. Игорь Герасименко - в ОВО № 62,
  2. Татьяна Грищенко - в ОВО № 66,
  3. Николай Задорожный - в ОВО № 162,
  4. Александр Скичко - в ОВО № 197.

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Напомним: 

  • Первое торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва состоится 29 августа.
  • 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.
  • По их результатам, в Верховную Раду прошли 5 партий - "Слуга народа" Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.
  • Монобольшинство в Раде получила "Слуга народа" - 254 мандата.

Украинская правда

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Темы: виборы Верховная Рада ЦИК


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