ЦИК зарегистрировала первых 25 нардепов. Список
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года.
Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ЦИК.
В частности, ЦИК зарегистрировала 5 нардепов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и 20 нардепов, избранных в одномандатных избирательных округах.
Как сообщает ЦИК, среди тех, кто прошел по списку:
- 1 - от партии "Слуга народа" - Алексей Устенко (№ 86 в списке),
- 2 - от "Оппозиционного платформы - За жизнь" - Юлий Иоффе - №12 и Ренат Кузьмин - № 35,
- 2 - от "Европейской солидарности" - Руслан Князевич - № 21, Максим Саврасов - № 22.
Среди тех, кто избирался по одномандатным округам, 14 народных депутатов-самовыдвиженцев, 2 - от ОПЗЖ, 6 - от "Слуги народа".
Самовыдвиженцы:
- Лариса Билозир - в ОВО № 15
- Дмитрий Шпенов - в ОВО № 37,
- Александр Ковалев - в ОВО № 51,
- Владимир Арешонков - в ОВО № 64,
- Валерий Лунченко - е ОВО № 71,
- Андрей Иванчук - в ОВО № 88,
- Олесь Довгий - в ОВО № 102,
- Александр Сухов - в ОВО № 107,
- Олег Кулинич - в ОВО № 147,
- Виктор Мьялик - в ОВО № 155,
- Александр Фельдман - в ОВО № 174,
- Александр Герега - в ОВО № 192,
- Сергей Рудик - в ОВО № 198,
- Антон Яценко - в ОВО № 200,
"Оппозиционная платформа - За жизнь":
- Федор Христенко - в ОВО № 46,
- Александр Пономарев - в ОВО № 78,
Политпартия "Слуга народа":
- Игорь Герасименко - в ОВО № 62,
- Татьяна Грищенко - в ОВО № 66,
- Николай Задорожный - в ОВО № 162,
- Александр Скичко - в ОВО № 197.
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Напомним:
- Первое торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва состоится 29 августа.
- 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.
- По их результатам, в Верховную Раду прошли 5 партий - "Слуга народа" Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.
- Монобольшинство в Раде получила "Слуга народа" - 254 мандата.
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