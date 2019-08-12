ЦИК зарегистрировала первых 25 нардепов. Список

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года.

Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, ЦИК зарегистрировала 5 нардепов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и 20 нардепов, избранных в одномандатных избирательных округах.

Как сообщает ЦИК, среди тех, кто прошел по списку:

1 - от партии "Слуга народа" - Алексей Устенко (№ 86 в списке),

2 - от "Оппозиционного платформы - За жизнь" - Юлий Иоффе - №12 и Ренат Кузьмин - № 35,

2 - от "Европейской солидарности" - Руслан Князевич - № 21, Максим Саврасов - № 22.

Среди тех, кто избирался по одномандатным округам, 14 народных депутатов-самовыдвиженцев, 2 - от ОПЗЖ, 6 - от "Слуги народа".

Самовыдвиженцы:

Лариса Билозир - в ОВО № 15 Дмитрий Шпенов - в ОВО № 37, Александр Ковалев - в ОВО № 51, Владимир Арешонков - в ОВО № 64, Валерий Лунченко - е ОВО № 71, Андрей Иванчук - в ОВО № 88, Олесь Довгий - в ОВО № 102, Александр Сухов - в ОВО № 107, Олег Кулинич - в ОВО № 147, Виктор Мьялик - в ОВО № 155, Александр Фельдман - в ОВО № 174, Александр Герега - в ОВО № 192, Сергей Рудик - в ОВО № 198, Антон Яценко - в ОВО № 200,

"Оппозиционная платформа - За жизнь":

Федор Христенко - в ОВО № 46, Александр Пономарев - в ОВО № 78,

Политпартия "Слуга народа":

Игорь Герасименко - в ОВО № 62, Татьяна Грищенко - в ОВО № 66, Николай Задорожный - в ОВО № 162, Александр Скичко - в ОВО № 197.

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Напомним: