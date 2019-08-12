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У "Слузі народу" сказали, хто може очолити міністерство гумполітики

Понеділок, 12 серпня 2019, 23:52

Джерело: народний депутат "Слуги народу" Микита Потураєв в інтерв’ю "Детектор Медіа"

Міністерство гуманітарної політики, яке планують створити на основі міністерств культури, молоді та спорту й інформаційної політики, може очолити позаштатний радник президента Володимир Бородянський.

Пряма мова: "Бородянський – один зі співавторів цього великого проекту, звісно, один із тих, хто може очолити таке міністерство".

Деталі: Президент Володимир Зеленський призначив Бородянського радником 29 липня. Того ж дня радник президента написав у Facebook, що у команді Зеленського планує розвивати гуманітарну галузь в Україні.

Бородянський керував холдингом StarLightMedia і був гендиректором телеканалу СТБ, який належить олігарху Віктору Пінчуку.

Історія питання:

  • Ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту Зеленський озвучив 21 липня.
  • 29 липня заступник голови Офісу президента Кирила Тимошенка заявив, що "йдеться про велику гуманітарну сферу". Пояснив, що "гуманітарна політика – це ставлення влади до людей і людей до влади".

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуКабінет міністрів
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