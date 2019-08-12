У "Слузі народу" сказали, хто може очолити міністерство гумполітики
Джерело: народний депутат "Слуги народу" Микита Потураєв в інтерв’ю "Детектор Медіа"
Міністерство гуманітарної політики, яке планують створити на основі міністерств культури, молоді та спорту й інформаційної політики, може очолити позаштатний радник президента Володимир Бородянський.
Пряма мова: "Бородянський – один зі співавторів цього великого проекту, звісно, один із тих, хто може очолити таке міністерство".
Деталі: Президент Володимир Зеленський призначив Бородянського радником 29 липня. Того ж дня радник президента написав у Facebook, що у команді Зеленського планує розвивати гуманітарну галузь в Україні.
Бородянський керував холдингом StarLightMedia і був гендиректором телеканалу СТБ, який належить олігарху Віктору Пінчуку.
Історія питання:
- Ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту Зеленський озвучив 21 липня.
- 29 липня заступник голови Офісу президента Кирила Тимошенка заявив, що "йдеться про велику гуманітарну сферу". Пояснив, що "гуманітарна політика – це ставлення влади до людей і людей до влади".
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