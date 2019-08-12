В "Слуге народа" сказали, кто может возглавить министерство гумполитики

Источник: народный депутат "Слуги народа" Никита Потураев в интервью "Детектор Медиа"

Министерство гуманитарной политики, которое планируют создать на основе министерств культуры, молодежи и спорта и информационной политики, может возглавить внештатный советник президента Владимир Бородянский.

Прямая речь: "Бородянский – один из соавторов этого большого проекта, конечно, один из тех, кто может возглавить такое министерство".

Детали: Президент Владимир Зеленский назначил Бородянского советником 29 июля. В тот же день советник президента написал в Facebook, что в команде Зеленского планирует развивать гуманитарную отрасль в Украине.

Бородянский руководил холдингом StarLightMedia и был гендиректором телеканала СТБ, который принадлежит олигарху Виктору Пинчуку.

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