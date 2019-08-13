Екс-президента Киргизстану звинувачують у вбивстві спецпризначенця

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Вівторок, 13 серпня 2019, 11:17

Джерело: коментар генпрокурора Киргизстану Откурбека Джамшитова "Радіо Свобода"

Генпрокуратура Киргизстану звинувачує екс-президента Алмазбека Атамбаєва в убивстві поліцейського-спецпризначенця та інших злочинах.  

Пряма мова Джамшитова: "Сьогодні звинувачення висунуті Атамбаєву – за фактами організації заворушень, незаконному обігу зброї, перешкоджання слідству, захоплення заручників, вбивства і замаху на вбивство".

Деталі: За словами голови Держкомітету національної безпеки Киргизстану Орозбека Опумбаєва, екс-президент Атамбаєв готував державний переворот.

Він також запевняє, що у бійця сил спецпризначення, який загинув під час спроби затримання Атамбаєва, стріляв сам екс-президент.

Атамбаєв заарештований до 26 серпня. Наразі він перебуває в СІЗО. Суд вказав, що екс-президента заарештували в рамках розслідування про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва у 2013 році.

Передісторія:

  • Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011–2017 роках.
  • Силовики затримали його 8 серпня. Атамбаєв вирішив сам здатися правоохоронцям. Після цього його вивезли з території резиденції в селі Кой-Таш.
  • До того спецназ Киргизстану двічі штурмував резиденцію Атамбаєва. Його прихильники змогли відтіснити силовиків і взяли в заручники шістьох оперативників.
  • Під час зіткнень постраждали 52 людини, один спецназівець помер. За версією спецслужб, причиною смерті міг бути постріл зі снайперської гвинтівки.
  • 8 серпня по обіді прихильники Атамбаєва звільнили заручників в обмін на відновлення владою електропостачання та зв'язку в селі. Бійців спецназу вивезли з резиденції представники держкомітету нацбезпеки Киргизстану. 
  • Нинішній президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що Атамбаєв порушив конституцію, вчинивши збройний опір силовикам.

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Теми: світ президент вбивство


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