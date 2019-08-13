Екс-президента Киргизстану звинувачують у вбивстві спецпризначенця

Джерело: коментар генпрокурора Киргизстану Откурбека Джамшитова "Радіо Свобода"

Генпрокуратура Киргизстану звинувачує екс-президента Алмазбека Атамбаєва в убивстві поліцейського-спецпризначенця та інших злочинах.

Пряма мова Джамшитова: "Сьогодні звинувачення висунуті Атамбаєву – за фактами організації заворушень, незаконному обігу зброї, перешкоджання слідству, захоплення заручників, вбивства і замаху на вбивство".

Деталі: За словами голови Держкомітету національної безпеки Киргизстану Орозбека Опумбаєва, екс-президент Атамбаєв готував державний переворот.

Він також запевняє, що у бійця сил спецпризначення, який загинув під час спроби затримання Атамбаєва, стріляв сам екс-президент.

Атамбаєв заарештований до 26 серпня. Наразі він перебуває в СІЗО. Суд вказав, що екс-президента заарештували в рамках розслідування про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва у 2013 році.

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