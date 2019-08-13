Екс-президента Киргизстану звинувачують у вбивстві спецпризначенця
Джерело: коментар генпрокурора Киргизстану Откурбека Джамшитова "Радіо Свобода"
Генпрокуратура Киргизстану звинувачує екс-президента Алмазбека Атамбаєва в убивстві поліцейського-спецпризначенця та інших злочинах.
Пряма мова Джамшитова: "Сьогодні звинувачення висунуті Атамбаєву – за фактами організації заворушень, незаконному обігу зброї, перешкоджання слідству, захоплення заручників, вбивства і замаху на вбивство".
Деталі: За словами голови Держкомітету національної безпеки Киргизстану Орозбека Опумбаєва, екс-президент Атамбаєв готував державний переворот.
Він також запевняє, що у бійця сил спецпризначення, який загинув під час спроби затримання Атамбаєва, стріляв сам екс-президент.
Атамбаєв заарештований до 26 серпня. Наразі він перебуває в СІЗО. Суд вказав, що екс-президента заарештували в рамках розслідування про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва у 2013 році.
Передісторія:
- Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011–2017 роках.
- Силовики затримали його 8 серпня. Атамбаєв вирішив сам здатися правоохоронцям. Після цього його вивезли з території резиденції в селі Кой-Таш.
- До того спецназ Киргизстану двічі штурмував резиденцію Атамбаєва. Його прихильники змогли відтіснити силовиків і взяли в заручники шістьох оперативників.
- Під час зіткнень постраждали 52 людини, один спецназівець помер. За версією спецслужб, причиною смерті міг бути постріл зі снайперської гвинтівки.
- 8 серпня по обіді прихильники Атамбаєва звільнили заручників в обмін на відновлення владою електропостачання та зв'язку в селі. Бійців спецназу вивезли з резиденції представники держкомітету нацбезпеки Киргизстану.
- Нинішній президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що Атамбаєв порушив конституцію, вчинивши збройний опір силовикам.
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