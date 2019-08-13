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Экс-президента Кыргызстана обвиняют в убийстве спецназовца

Вторник, 13 августа 2019, 11:17

Источник: комментарий генпрокурора Кыргызстана Откурбека Джамшитова "Радио Свобода"

Генпрокуратура Кыргызстана обвиняет экс-президента Алмазбека Атамбаева в убийстве полицейского-спецназовца и других преступлениях. 

Прямая речь Джамшитова: "Сегодня обвинения выдвинуты Атамбаеву – по фактам организации беспорядков, незаконного оборота оружия, препятствования следствию, захвата заложников, убийства и покушения на убийство".

Детали: По словам председателя Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбека Опумбаева, экс-президент Атамбаев готовил государственный переворот.

Он также уверяет, что у бойца сил спецназначения, который погиб во время попытки задержания Атамбаева, стрелял сам экс-президент.

Атамбаев арестован до 26 августа. Сейчас он находится в СИЗО. Суд указал, что экс-президента арестовали в рамках расследования о незаконном увольнении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Предыстория:

  • Атамбаев был президентом Кыргызстана в 2011-2017 годах.
  • Его задержали 8 августа. Он решил сам сдаться правоохранителям. После этого его вывезли с территории резиденции в селе Кой-Таш.
  • До этого спецназ Кыргызстана дважды штурмовал резиденцию Атамбаева. Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.
  • В ходе столкновений пострадали 52 человека, один спецназовец, раненный при штурме, скончался. По версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.
  • 8 августа после обеда сторонники Атамбаева отпустили заложников в обмен на восстановление властями электроснабжения и связи в селе. Бойцов спецназа увезли из резиденции представители госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.
  • Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.

Темы: мирпрезидентубийство
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