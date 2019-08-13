Экс-президента Кыргызстана обвиняют в убийстве спецназовца

Источник: комментарий генпрокурора Кыргызстана Откурбека Джамшитова "Радио Свобода"

Генпрокуратура Кыргызстана обвиняет экс-президента Алмазбека Атамбаева в убийстве полицейского-спецназовца и других преступлениях.

Прямая речь Джамшитова: "Сегодня обвинения выдвинуты Атамбаеву – по фактам организации беспорядков, незаконного оборота оружия, препятствования следствию, захвата заложников, убийства и покушения на убийство".

Детали: По словам председателя Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбека Опумбаева, экс-президент Атамбаев готовил государственный переворот.

Он также уверяет, что у бойца сил спецназначения, который погиб во время попытки задержания Атамбаева, стрелял сам экс-президент.

Атамбаев арестован до 26 августа. Сейчас он находится в СИЗО. Суд указал, что экс-президента арестовали в рамках расследования о незаконном увольнении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

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