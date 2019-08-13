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Безсмертний про Зеленського і Путіна: Як миша, яка довірилася коту

Вівторок, 13 серпня 2019, 18:41

Джерело: Роман Безсмертний в інтерв’ю "24 каналу".

Роман Безсмертний, звільнений з Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, вважає, що президент Володимир Зеленський може потрапити у пастку власних ілюзій щодо Володимира Путіна.

Пряма мова: "Нинішня ситуація дуже небезпечна тим, що за бажанням – а я вірю в чесне бажання Зеленського зробити краще – він, на жаль, зараз сунеться в пастку. Він просто не розуміє, з ким має справу.

Це його свідоме переконання, що Путін у цій ситуації може бути якимись союзником. Він виглядає зараз у цьому протистоянні як миша, яка довірилася коту. І цей кіт пограється з мишею – і потім її покарає за це. Це вже очевидно і зрозуміло.

Сама історія з телефонним дзвінком… Я не міг зрозуміти дії Порошенка, який телефонував Меркель, я точно так не можу зрозуміти Зеленського, який тут же телефонує Путіну".

Безсмертний заявив: "Для мене зрозуміло, як треба було діяти в одній і іншій ситуації. Армія чекає команди. Армія – це порядок, це дисципліна, це офіцери. Офіцерам треба чітко доводити команду. Вони готові діяти.

Інша справа, що іноді боягузтво, неусвідомлення відповідальності, немотивований страх не дозволяє цим людям приймати правильні рішення. У результаті потім гинуть десятки і тисячі людей. Так не можна діяти, коли ти несеш відповідальність за націю".  

Крім того, Безсмертний вважає: "У 2016 році вже було очевидно, що на війні почали робити бізнес… Я не пред'являю тут претензій самому Порошенку, на тих схемах заробляли будь-хто, тільки від того всього програвала Україна".

Передісторія:

  • Володимир Зеленський ще до своєї перемоги на виборах президента України розраховував на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак потім уточнював, що зустріч має проходити у "норманському форматі" (за участю канцлера Німеччини та президента Франції), а може й, у розширеному форматі – за участю, наприклад, США.
  • У Кремлі ж спершу вичікували, щоб Зеленський публічно озвучив свої позиції щодо Криму та Донбасу, – а коли стало ясно, що Україна не змінює свою позицію щодо захоплених територій, продовжили наполягати на своїх вимогах: особливий статус Донбасу і прямі переговори з бойовиками.   
  • Проте з 21 липня, коли в Україні відбувалися дострокові парламентські вибори, на сході тривало певне перемир'я – аж доки 6 серпня під Павлополем не загинули четверо українських морпіхів.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: БезсмертнийЗеленськийПутінДонбасвійна
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