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Безсмертный о Зеленском и Путине: Как мышь, которая доверилась коту

Вторник, 13 августа 2019, 18:41

Источник: дипломат Роман Безсмертный в интервью "24 каналу".

Роман Безсмертный, уволенный из Трехсторонней контактной группы по Донбассу, считает, что президент Владимир Зеленский может попасть в ловушку собственных иллюзий относительно Владимира Путина.

Прямая речь: "Нынешняя ситуация очень опасна тем, что по желанию – а я верю в честное желание Зеленского сделать лучше – он, к сожалению, сейчас движется в ловушку. Он просто не понимает, с кем имеет дело.

Это его сознательное убеждение, что Путин в этой ситуации может быть каким-то союзником. Он выглядит сейчас в этом противостоянии как мышь, которая доверилась коту. И этот кот поиграет с мышью – и потом ее накажет за это. Это уже очевидно и понятно.

Сама история с телефонным звонком... Я не мог понять действия Порошенко, который звонил Меркель, я точно так не могу понять Зеленского, который тут же звонит Путину".

Безсмертный заявил: "Для меня понятно, как надо было действовать в одной и другой ситуации. Армия ждет команды. Армия – это порядок, это дисциплина, это офицеры. Офицерам надо четко доводить команду. Они готовы действовать.

Другое дело, что иногда трусость, непонимание ответственности, немотивированный страх не позволяет этим людям принимать правильные решения. В результате потом гибнут десятки и тысячи людей. Так нельзя действовать, когда ты несешь ответственность за нацию".

Кроме того, Безсмертный считает: "В 2016 году уже было очевидно, что на войне начали делать бизнес... Я не предъявляю здесь претензий самому Порошенко, на тех схемах зарабатывал любой, только от того всего проигрывала Украина".

Предыстория:

  • Владимир Зеленский еще до своей победы на выборах президента Украины рассчитывал на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако затем уточнял, что встреча должна проходить в "норманнском формате" (с участием канцлера Германии и президента Франции), а может и, в расширенном формате – с участием, например, США.
  • В Кремле же сначала выжидали, чтобы Зеленский публично озвучил свои позиции по Крыму и Донбассу, – а когда стало ясно, что Украина не меняет свою позицию в отношении захваченных территорий, продолжили настаивать на своих требованиях: особый статус Донбасса и прямые переговоры с боевиками.
  • Однако с 21 июля, когда в Украине происходили досрочные парламентские выборы, на востоке длилось некое перемирие – пока 6 августа под Павлополем не погибли четверо украинских морпехов.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: БессмертныйЗеленскийПутинДонбассвойна
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