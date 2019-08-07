Зеленський – Путіну: Немає необхідності змінювати Конституцію України

Джерело: повідомлення прес-служби президента.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним висловився проти внесення змін до української Конституції щодо Донбасу.

Згідно з прес-релізом на сайті українського лідера, "Володимир Зеленський підкреслив, що захищатиме права всіх українців, незалежно від того, де вони знаходяться, і для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України".

Деталі: Розмова стосувалася необхідності дотримання режиму припинення вогню, розпочатого 21 липня. Ішлося про важливість діалогу в рамках Тристоронньої контактної групи та якнайшвидшого проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (крім України та Росії, це Німеччина та Франція).

Зазначимо: Раніше бізнесмен Ігор Коломойський, якого вважають політичним покровителем Володимира Зеленського, заявив, що мінські угоди не працюють, "бо там є пункт про зміну Конституції України".

"Якщо почати федералізацію, завтра почнеться парад суверенітетів. Є закон про особливий статус, він узгоджений із мінськими угодами, і його щороку продовжують. Потрібно прибрати зміну Конституції, замінити 5-річним перехідним періодом особливого статусу Донбасу, провести вибори на цій території під наглядом ОБСЄ", – висловив думку олігарх.

Чому це важливо: На сході України вже 5 років тривають бойові дії й гинуть люди. Мінські угоди, однією з трьох сторін у яких є Росія, не виконуються вповні.

Російська Федерація робить вигляд, що вона не є учасником конфлікту, і схиляє Україну вести прямі переговори з лідерами так званих "ДНР" та "ЛНР", а також надати особливий статус відповідним територіям.

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