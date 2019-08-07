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Зеленський – Путіну: Немає необхідності змінювати Конституцію України

Середа, 7 серпня 2019, 13:45
Зеленський – Путіну: Немає необхідності змінювати Конституцію України

Джерело: повідомлення прес-служби президента.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним висловився проти внесення змін до української Конституції щодо Донбасу.

Згідно з прес-релізом на сайті українського лідера, "Володимир Зеленський підкреслив, що захищатиме права всіх українців, незалежно від того, де вони знаходяться, і для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України".  

Деталі: Розмова стосувалася необхідності дотримання режиму припинення вогню, розпочатого 21 липня. Ішлося про важливість діалогу в рамках Тристоронньої контактної групи та якнайшвидшого проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (крім України та Росії, це Німеччина та Франція).

Зазначимо: Раніше бізнесмен Ігор Коломойський, якого вважають політичним покровителем Володимира Зеленського, заявив, що мінські угоди не працюють, "бо там є пункт про зміну Конституції України".

"Якщо почати федералізацію, завтра почнеться парад суверенітетів. Є закон про особливий статус, він узгоджений із мінськими угодами, і його щороку продовжують. Потрібно прибрати зміну Конституції, замінити 5-річним перехідним періодом особливого статусу Донбасу, провести вибори на цій території під наглядом ОБСЄ", – висловив думку олігарх.

Чому це важливо: На сході України вже 5 років тривають бойові дії й гинуть люди. Мінські угоди, однією з трьох сторін у яких є Росія, не виконуються вповні.

Російська Федерація робить вигляд, що вона не є учасником конфлікту, і схиляє Україну вести прямі переговори з лідерами так званих "ДНР" та "ЛНР", а також надати особливий статус відповідним територіям.  

Передісторія:

  • Вранці 6 серпня бойовики обстріляли з РПГ українських бійців поблизу Павлополя – четверо військових із 36-ї бригади морської піхоти загинули. У момент обстрілу бійці були в окопі і встановлювали інженерне обладнання.
  • 7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що вранці говорив із російським президентом Володимиром Путіним про ситуацію на Донбасі.
  • Путін заявив, що для деескалації конфлікту необхідно "виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу" і юридично визначити "особливий статус" для так званих "ДНР" і "ЛНР".
  • Верховна Рада ухвалила закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" строком на 3 роки у 2014 році. Дію цього закону президент продовжував у 2017 та 2018 роках.
  • Про те, що особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО можуть закріпити в тексті Конституції, говорили ще в 2015 році.
  • У 2017-2018 роках Петро Порошенко підписав закони "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей" та "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПутінРосіяДонбасКонституція
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