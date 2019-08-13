Суд скасував наказ Труби звільнити директора теруправління ДБР
Вівторок, 13 серпня 2019, 22:30
Джерело: рішення Харківського окружного адмінсуду
Директор Держбюро розслідувань Роман Труба звільнив очільника теруправління ДБР у Полтаві Володимира Тимошка з порушенням процедурних вимог і без узгодження рішення із заступниками та конкурсною комісією.
Деталі: Суд скасував наказ про звільнення Тимошка і відновив його на посаді.
Труба порушив вимоги закону про держслужбу, за яким письмове повідомлення про звільнення держслужбовець мав отримати не пізніше, як за 7 календарних днів. Лист у регіональне ДБР ішов із Києва протягом 9 днів, тому термін ознайомлення з наказом закінчився.
Крім того, у повідомленні про звільнення Труба не обґрунтував своє рішення і не довів, що професійний рівень Тимошка виявився недостатнім.
Передісторія:
- 29 травня Труба підписав укази про звільнення з посад 4 керівників відомства – через "невідповідність посаді".
- Зокрема, звільнені були директор теруправління ДБР у Полтаві Володимир Тимошко, керівник другого управління організації досудових розслідувань Олександр Тура, керівник фінансового управління Денис Луцик, керівник управління забезпечення діяльності Василь Титарчук.
- Незабаром Тимошко вирішив оскаржити рішення Труби у суді.
Українська правда