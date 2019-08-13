Суд скасував наказ Труби звільнити директора теруправління ДБР

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Вівторок, 13 серпня 2019, 22:30

Джерело: рішення Харківського окружного адмінсуду 

Директор Держбюро розслідувань Роман Труба звільнив очільника теруправління ДБР у Полтаві Володимира Тимошка з порушенням процедурних вимог і без узгодження рішення із заступниками та конкурсною комісією.

Деталі: Суд скасував наказ про звільнення Тимошка і відновив його на посаді.

Труба порушив вимоги закону про держслужбу, за яким письмове повідомлення про звільнення держслужбовець мав отримати не пізніше, як за 7 календарних днів. Лист у регіональне ДБР ішов із Києва протягом 9 днів, тому термін ознайомлення з наказом закінчився. 

Крім того, у повідомленні про звільнення Труба не обґрунтував своє рішення і не довів, що професійний рівень Тимошка виявився недостатнім.

Передісторія: 

  • 29 травня Труба підписав укази про звільнення з посад 4 керівників відомства – через "невідповідність посаді". 
  • Зокрема, звільнені були директор теруправління ДБР у Полтаві Володимир Тимошко, керівник другого управління організації досудових розслідувань Олександр Тура, керівник фінансового управління Денис Луцик, керівник управління забезпечення діяльності Василь Титарчук.
  • Незабаром Тимошко вирішив оскаржити рішення Труби у суді.

Українська правда

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Теми: ДБР суд Труба


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