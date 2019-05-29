Труба звільнив 4 керівників у ДБР
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба підписав укази про звільнення з посад 4 керівників відомства.
Таку інформацію у Facebook підтвердила співробітниця прес-служби ДБР Ірина Винокурова.
"Полетіли голови в ДБР. Перша офіційна хвиля звільнень. Пам’ятаєте тих 27 кандидатів, яких Роман Труба 4 місяці не призначав, в потім таки призначив 23 з них? Схоже, що ще тоді "завбачливий" директор ДБР "відчував", що не впораються ці люди с роботою...", - написала вона.
Зокрема, Труба звільнив директора теруправління ДБР в Полтаві Володимира Тимошка, керівника другого управління організації досудових розслідувань Олександра Туру, керівника фінансового управління Дениса Луцика, керівника управління забезпечення діяльності Василя Титарчука.
Труба підписав відповідні укази 28 травня. Усіх звільнили через "невідповідність займаній посаді".
Водночас, усіх посадовців у 2018 році обрала конкурсна комісія, яка за ст. 13 закону про ДБР, мала видати відповідне подання про звільнення керівників з посад, а тоді директор ДБР мав би їх звільняти.
Відзначимо, що Верховна Рада у травні розглянула правки до закону про ДБР.
Пізніше у ДБР опублікували позицію Труби, який стверджує, що "кадрове оновлення – це звичайний процес".
"Це не криза, не скандал, а звичайна ротація у новому правоохоронному органі, який змінюється, враховує помилки, відточує свій професіоналізм, набирає силу", - повідомили у відомстві.
За словами керівника ДБР, ці кадрові рішення не вплинуть на роботу бюро.
"За півроку у нас більше 11 тисяч проваджень, з яких 1191 скеровано до суду з обвинувальними актами. Є вже 122 обвинувальних вироків", - заявив Труба.
Нагадаємо:
- 18 липня 2018 року конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади ДБР. Багато із затверджених службовців були креатурами міністра МВС Арсена Авакова та заступника голови Нацполіції Ігоря Купранця.
- До рішення комісії в розпорядження Української правди потрапив список із 15 заздалегідь затверджених кандидатів на керівні посади ДБР.
- Після цього 2 листопада 2018 року директор ДБР Роман Труба ініціював оголошення нового конкурсу на 27 керівних посад до відомства.
- Однак комісія заявила, що не зможе провести повторний конкурс, тому згодом Труба призначив на посади пропоновані кандидатури.