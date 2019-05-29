Труба звільнив 4 керівників у ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба підписав укази про звільнення з посад 4 керівників відомства.

Таку інформацію у Facebook підтвердила співробітниця прес-служби ДБР Ірина Винокурова.

"Полетіли голови в ДБР. Перша офіційна хвиля звільнень. Пам’ятаєте тих 27 кандидатів, яких Роман Труба 4 місяці не призначав, в потім таки призначив 23 з них? Схоже, що ще тоді "завбачливий" директор ДБР "відчував", що не впораються ці люди с роботою...", - написала вона.

Зокрема, Труба звільнив директора теруправління ДБР в Полтаві Володимира Тимошка, керівника другого управління організації досудових розслідувань Олександра Туру, керівника фінансового управління Дениса Луцика, керівника управління забезпечення діяльності Василя Титарчука.

Труба підписав відповідні укази 28 травня. Усіх звільнили через "невідповідність займаній посаді".

Фото: FB Данило мокрик

Водночас, усіх посадовців у 2018 році обрала конкурсна комісія, яка за ст. 13 закону про ДБР, мала видати відповідне подання про звільнення керівників з посад, а тоді директор ДБР мав би їх звільняти.

ФОТО: FB ДАНИЛО МОКРИК

Відзначимо, що Верховна Рада у травні розглянула правки до закону про ДБР.

Пізніше у ДБР опублікували позицію Труби, який стверджує, що "кадрове оновлення – це звичайний процес".

"Це не криза, не скандал, а звичайна ротація у новому правоохоронному органі, який змінюється, враховує помилки, відточує свій професіоналізм, набирає силу", - повідомили у відомстві.

За словами керівника ДБР, ці кадрові рішення не вплинуть на роботу бюро.

"За півроку у нас більше 11 тисяч проваджень, з яких 1191 скеровано до суду з обвинувальними актами. Є вже 122 обвинувальних вироків", - заявив Труба.

ФОТО: FB ДАНИЛО МОКРИК

ФОТО: FB ДАНИЛО МОКРИК

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