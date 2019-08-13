Суд отменил приказ Трубы уволить директора теруправления ГБР

Источник: решение Харьковского окружного админсуда

Директор Госбюро расследований Роман Труба уволил директора теруправления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка с нарушением процедурных требований и без согласования решения с сотрудниками и конкурсной комиссией.

Детали: Суд отменил приказ об увольнении Тимошко и восстановил его в должности.

Труба нарушил требования закона о госслужбе, согласно которому письменное уведомление об увольнении госслужащий должен получить не позднее, чем за 7 календарных дней. Письмо в региональное ГБР шло из Киева 9 дней, поэтому срок ознакомления с приказом истек.

Кроме того, в сообщении об увольнении не содержалось обоснования увольнения Тимошко, и не предоставлены доказательства того, что его профессиональный уровень оказался недостаточным.

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