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Суд отменил приказ Трубы уволить директора теруправления ГБР

Вторник, 13 августа 2019, 22:30

Источник: решение Харьковского окружного админсуда

Директор Госбюро расследований Роман Труба уволил директора теруправления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка с нарушением процедурных требований и без согласования решения с сотрудниками и конкурсной комиссией.

Детали: Суд отменил приказ об увольнении Тимошко и восстановил его в должности.

Труба нарушил требования закона о госслужбе, согласно которому письменное уведомление об увольнении госслужащий должен получить не позднее, чем за 7 календарных дней. Письмо в региональное ГБР шло из Киева 9 дней, поэтому срок ознакомления с приказом истек.

Кроме того, в сообщении об увольнении не содержалось обоснования увольнения Тимошко, и не предоставлены доказательства того, что его профессиональный уровень оказался недостаточным.

Предыстория: 

  • 29 мая Труба подписал указы об увольнении с должностей 4 руководителей ведомства – ввиду "несоответствия занимаемой должности".
  • В частности, уволены были директор теруправления ГБР в Полтаве Владимир Тимошко, руководитель второго управления организации досудебных расследований Александр Тура, руководитель финансового управления Денис Луцик, руководитель управления обеспечения деятельности Василий Титарчук.
  • Вскоре Тимошко решил опровергнуть решение Трубы в суде.

Украинская правда
Темы: ГБРсудТруба
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