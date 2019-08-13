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Прокурори Житомирщини зі "стусана" Зеленського взялися за крадіїв бурштину

Вівторок, 13 серпня 2019, 23:52

Джерело: прокуратура Житомирської області

Прокуратура Житомирщини після заяви президента Володимира Зеленського про причетність місцевих силовиків до незаконного видобутку бурштину, розпочала кримінальне провадження.

Повідомлення прокуратури: "Прокуратура Житомирської області принципово реагує на вчинення будь-яких протиправних дій посадовими особами державних та правоохоронних органів".

Деталі: 12 серпня у місті Олевську на Житомирщині Зеленський провів нараду, на якій заявив про причетність правоохоронців Житомирщини до покривання схем незаконного видобутку бурштину на території Олевського, Овруцького та Коростенського районів. 

Він також розповів про "можливе одержання ними від кримінальних авторитетів неправомірної вигоди за безперешкодне здійснення незаконної діяльності".

Прокуратура врахувала "побажання" президента і внесла до реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення.

Йдеться про ч.3 ст.368 Кримінального кодексу – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище.

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Передісторія:

  • Заступник голови ОП з економічних питань Олексій Гончарук порадив звільнити очільників всіх правоохоронних органів (СБУ, прокуратури, поліції) у районах, де видобувають бурштин, бо вони працюють заодно і на руку бандитам.
  • 12 серпня Зеленський спочатку доручив звільнити лише керівників поліції та СБУ Житомирської області через причетність до схем із незаконного видобутку бурштину.
  • На тій же зустрічі Зеленський змусив керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського написати заяву про звільнення за власним бажанням.
  • Згодом Зеленський попросив звільнити керівників поліції у 9-районах та очільників СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях.

Українська правда

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Теми: бурштинпрокуратураЗеленський
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