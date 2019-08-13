Прокуроры Житомирской области с "пинка" Зеленского взялись за воров янтаря

Источник: прокуратура Житомирской области

Прокуратура Житомирской области после заявления президента Владимира Зеленского о причастности местных силовиков к незаконной добыче янтаря, начала уголовное производство.

Сообщение прокуратуры: "Прокуратура Житомирской области принципиально реагирует на совершение любых противоправных действий должностными лицами государственных и правоохранительных органов".

Детали: 12 августа в городе Олевске Житомирской области Зеленский провел совещание, на котором заявил о причастности местных правоохранителей к покрытию схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов.

Президент также рассказал о "возможном получении ими от криминальных авторитетов неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление незаконной деятельности".

Прокуратура учла "пожелания" президента и внесла в реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении.

Речь идет о ч.3 ст.368 Уголовного кодекса – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение.

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