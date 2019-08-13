Прокуроры Житомирской области с "пинка" Зеленского взялись за воров янтаря
Источник: прокуратура Житомирской области
Прокуратура Житомирской области после заявления президента Владимира Зеленского о причастности местных силовиков к незаконной добыче янтаря, начала уголовное производство.
Сообщение прокуратуры: "Прокуратура Житомирской области принципиально реагирует на совершение любых противоправных действий должностными лицами государственных и правоохранительных органов".
Детали: 12 августа в городе Олевске Житомирской области Зеленский провел совещание, на котором заявил о причастности местных правоохранителей к покрытию схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов.
Президент также рассказал о "возможном получении ими от криминальных авторитетов неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление незаконной деятельности".
Прокуратура учла "пожелания" президента и внесла в реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении.
Речь идет о ч.3 ст.368 Уголовного кодекса – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение.
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Предыстория:
- Заместитель председателя ОП по экономическим вопросам Алексей Гончарук посоветовал уволить руководителей всех правоохранительных органов (СБУ, прокуратуры, полиции) в районах, где добывают янтарь, потому что они работают заодно и на руку бандитам.
- 12 августа Зеленский сначала поручил уволить только руководителей полиции и СБУ Житомирской области в связи с причастностью к незаконной добыче янтаря.
- На той же встрече Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию.
- Впоследствии Зеленский попросил уволить руководителей полиции в 9-районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях.