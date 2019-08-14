Порошенко каже, що соратники Зеленського хочуть "вистрелити в спину" армії

Джерело: Facebook-сторінка Петра Порошенка

П’ятий президент Петро Порошенко вважає, що ініціатива "Слуги народу" щодо скорочення Комітету у справах ветеранів - це постріл у спину армії.

Дослівно: "Скорочення комітету у справах ветеранів - це ще один постріл у спину армії. Перший крок до згортання державної політики щодо захисників - соціального захисту ветеранів, членів їх родин, родин загиблих, учасників революції Гідності.

Скорочення комітету може призвести до ліквідації стратегічно важливого Міністерства у справах ветеранів.

Сподіваюся, що сьогодні у новообраних депутатів вистачить здорового глузду прийняти правильне політичне рішення".

Деталі: Порошенко пише, що у всіх державах, які беруть участь у збройних конфліктах, є Міністерства ветеранів.

Зокрема, у США, Китаї, Японії, Канаді, Хорватії, Австралії, Новій Зеландії, Франції, Південній Кореї.

На його думку, зберегти функціонування міністерства в Україні є надзвичайно важливим.

На засіданні підготовчої групи новообраних народних депутатів представник "Європейської Солідарності" Артур Герасимов заявив, що партія категорично проти скорочення комітету у справах ветеранів.

Що було раніше: Партія "Слуга народу" пропонує скоротити 5 комітетів шляхом об’єднання їх з іншими.

Зокрема, у Раді можуть зникнути комітети з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань промислової політики та підприємництва; з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму та комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

Історія питання:

9 серпня на засіданні підготовчої групи Верховної Ради 9 скликання партія "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість парламентських комітетів із 27-ми до 22-х.

27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів.

У кінці березня Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів.

У листопаді 2018 року Верховна Рада призначила Ірину Фріз на посаду міністра у справах ветеранів.

Фріз була нардепом від "БПП", фракція "Блок Петра Порошенка" підтримала кандидатуру Ірини Фріз на посаду голови Міністерства ветеранів.

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