Порошенко говорит, что соратники Зеленского хотят "выстрелить в спину" армии
Источник: Facebook-страница Петра Порошенко
Пятый президент Петр Порошенко считает, что инициатива "Слуги народа" по сокращению Комитета по делам ветеранов - это выстрел в спину армии.
Дословно: "Сокращение комитета по делам ветеранов - это еще один выстрел в спину армии. Первый шаг к сворачиванию государственной политики относительно защитников - социальной защиты ветеранов, членов их семей, семей погибших, участников революции Достоинства.
Сокращение комитета может привести к ликвидации стратегически важного Министерства по делам ветеранов.
Надеюсь, что сегодня в новоизбранных депутатов хватит здравого смысла принять правильное политическое решение".
Детали: Порошенко говорит, что во всех государствах, участвующих в вооруженных конфликтах, есть Министерства ветеранов.
В частности в США, Китае, Японии, Канаде, Хорватии, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Южной Кореи.
По его мнению, сохранить функционирование министерства в Украине чрезвычайно важно.
На заседании подготовительной группы вновь избранных народных депутатов представитель "Европейской Солидарности" Артур Герасимов заявил, что партия категорически против сокращения комитета по делам ветеранов.
Что было раньше: Партия "Слуга народа" предлагает сократить 5 комитетов путем объединения их с другими.
В частности, в Раде могут исчезнуть комитеты по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений; по вопросам промышленной политики и предпринимательства; по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма и комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.
История вопроса:
- 9 августа на заседании подготовительной группы Верховной Рады 9 созыва партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.
- 27 февраля 2018 года Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов.
- В конце марта Кабмин начал процесс создания министерства по делам ветеранов.
- В ноябре 2018 года Верховная Рада назначила Ирину Фриз на должность министра по делам ветеранов.
- Фриз была нардепом от "БПП", фракция "Блок Петра Порошенко" поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы Министерства ветеранов.
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