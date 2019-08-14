Порошенко говорит, что соратники Зеленского хотят "выстрелить в спину" армии

Источник: Facebook-страница Петра Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко считает, что инициатива "Слуги народа" по сокращению Комитета по делам ветеранов - это выстрел в спину армии.

Дословно: "Сокращение комитета по делам ветеранов - это еще один выстрел в спину армии. Первый шаг к сворачиванию государственной политики относительно защитников - социальной защиты ветеранов, членов их семей, семей погибших, участников революции Достоинства.

Сокращение комитета может привести к ликвидации стратегически важного Министерства по делам ветеранов.

Надеюсь, что сегодня в новоизбранных депутатов хватит здравого смысла принять правильное политическое решение".

Детали: Порошенко говорит, что во всех государствах, участвующих в вооруженных конфликтах, есть Министерства ветеранов.

В частности в США, Китае, Японии, Канаде, Хорватии, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Южной Кореи.

По его мнению, сохранить функционирование министерства в Украине чрезвычайно важно.

На заседании подготовительной группы вновь избранных народных депутатов представитель "Европейской Солидарности" Артур Герасимов заявил, что партия категорически против сокращения комитета по делам ветеранов.

Что было раньше: Партия "Слуга народа" предлагает сократить 5 комитетов путем объединения их с другими.

В частности, в Раде могут исчезнуть комитеты по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений; по вопросам промышленной политики и предпринимательства; по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма и комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

История вопроса:

9 августа на заседании подготовительной группы Верховной Рады 9 созыва партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.

27 февраля 2018 года Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов.

В конце марта Кабмин начал процесс создания министерства по делам ветеранов.

В ноябре 2018 года Верховная Рада назначила Ирину Фриз на должность министра по делам ветеранов.

Фриз была нардепом от "БПП", фракция "Блок Петра Порошенко" поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы Министерства ветеранов.

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