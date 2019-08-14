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Порошенко говорит, что соратники Зеленского хотят "выстрелить в спину" армии

Среда, 14 августа 2019, 12:23
Порошенко говорит, что соратники Зеленского хотят выстрелить в спину армии

Источник: Facebook-страница Петра Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко считает, что инициатива "Слуги народа" по сокращению Комитета по делам ветеранов - это выстрел в спину армии.

Дословно: "Сокращение комитета по делам ветеранов - это еще один выстрел в спину армии. Первый шаг к сворачиванию государственной политики относительно защитников - социальной защиты ветеранов, членов их семей, семей погибших, участников революции Достоинства.

Сокращение комитета может привести к ликвидации стратегически важного Министерства по делам ветеранов.

Надеюсь, что сегодня в новоизбранных депутатов хватит здравого смысла принять правильное политическое решение".

Детали: Порошенко говорит, что во всех государствах, участвующих в вооруженных конфликтах, есть Министерства ветеранов.

В частности в США, Китае, Японии, Канаде, Хорватии, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Южной Кореи.

По его мнению, сохранить функционирование министерства в Украине чрезвычайно важно.

На заседании подготовительной группы вновь избранных народных депутатов представитель "Европейской Солидарности" Артур Герасимов заявил, что партия категорически против сокращения комитета по делам ветеранов.

Что было раньше: Партия "Слуга народа" предлагает сократить 5 комитетов путем объединения их с другими.

В частности, в Раде могут исчезнуть комитеты по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений; по вопросам промышленной политики и предпринимательства; по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма и комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

История вопроса:

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Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЗеленскийАТОООСвойна
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