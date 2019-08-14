Зайцеву просят отпустить домой вместо 10 лет тюрьмы за ДТП с 6 погибшими
Адвокат Юлия Плетнева просит смягчить наказание Елене Зайцевой, обвиняемой в совершении ДТП в центре Харькова, в результате которого в 2017 году погибли 6 человек.
"Прошу смягчить приговор (суда первой инстанции – ред.) в части назначения наказания", – сказала Плетнева в ходе заседания Харьковского апелляционного суда в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".
Она уточнила, что просит назначить наказание Зайцевой в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда.
По мнению адвоката, степень вины ее подзащитной меньше, чем второго обвиняемого в ДТП Геннадия Дронова.
Плетнева считает, что возмещение ущерба пострадавшим должно быть не солидарным, как решил суд первой инстанции, а долевым – и Зайцева должна "возместить" 30% ущерба, а возмещение 70% следует возложить на Дронова.
При этом адвокат уверяет, что Зайцева не снимает с себя вины, которая "состоит в превышении скорости движения".
Плетнева несколько раз подчеркнула, что именно автомобиль Дронова протаранил машину Зайцевой, что привело к смертельным последствиям аварии.
Мотивируя необходимость смягчения наказания своей подзащитной, адвокат также сослалась на состояние ее здоровья.
Плетнева утверждает, что Зайцева не может получить необходимого лечения в условиях СИЗО.
Кроме того, адвокат заявила, что суд первой инстанции при назначении наказания не учел смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное "возмещение ущерба").
Зайцева поддержала требования своего адвоката.
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Напомним:
- Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул .Сумская и переулка Мечникова в Харькове Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова.
- В результате Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.
- 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к 10 годам лишения свободы (максимальный срок, предусмотренный ч.3 ст.286 УКУ) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.
- Апелляционные жалобы на приговор подали и Зайцева, и Дронов.