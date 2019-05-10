ДТП у Харкові: Зайцева просить замінити 10 років в'язниці на умовний термін

Засуджена у справі про смертельну ДТП у центрі Харкова Олена Зайцева просить в апеляції замінити вирок суду - 10 років позбавлення волі та 3 роки позбавлення права керувати автотранспортом - на умовний термін.

Про це розповіла адвокат постраждалих Лариса Матвєєва, передає "Укрінформ".

За її словами, новий адвокат Зайцевої Юлія Плетньова в апеляційній скарзі, поданій 26 березня, просить передати справу на новий розгляд у суді першої інстанції або змінити вирок в частині покарання Зайцевої та виконання нею цивільних позовів.

"А саме, пом'якшити покарання Зайцевій до 5 років позбавлення волі та 2 років позбавлення права на керування автотранспортом, а також звільнити її від основного покарання з випробувальним терміном на розсуд суду", - зазначила Матвєєва.

Захисник постраждалих зазначила, що Зайцева повністю погодилася з апеляцією, про що свідчить її підпис під однією сторінкою рукописного тексту, хоча раніше визнала свою провину.

"Тепер же вона перекладає її на другого фігуранта справи - Геннадія Дронова, стверджуючи що її вина становить лише 30 відсотків із 100. Зайцева також просить зменшити до 30% призначену їй судом частку компенсації сім'ям загиблих і постраждалим, наполягаючи, що решту мусить компенсувати винний на 70% Дронов", - розповіла Матвєєва.

Вона додала, що законних підстав для зміни вироку Київського райсуду немає.

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