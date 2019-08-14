Супрун поговорила з Зеленським про медреформу

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Середа, 14 серпня 2019, 15:30

Джерело: "Укрінформ"

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун провела зустріч з президентом Володимиром Зеленським, під час якої вони обговорили медичну реформу.

Пряма мова Супрун: "Була зустріч з президентом... В загальному ми обговорювали ідею щодо подальшої трансформації охорони здоров'я. Це найважливіше".   

Деталі: Розмова відбулася 11 серпня. Супрун наголосила, що значна кількість українців чекає змін на різних рівнях надання медичної допомоги.

Передісторія:

  • У червні президент Володимир Зеленський заявив, що до в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун українці ставляться по-різному, і подякував Богу, що в нього самого інший лікар.
  • У липні новообраний нардеп від "Слуга народу", почесний президент клініки "Борис" Михайло Радуцький заявив, що позитивні зміни у рамках медичної реформи не скасовуватимуть. Водночас, за його словами, буде проведено аудит системи охорони здоров'я.
  • Наразі Радуцький радник Зеленського.
  • Також у партії "Слуга народу" визначилися, що Радуцький у Раді очолить комітет з питань охорони здоров'я.

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Теми: Супрун Зеленський медицина реформи


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