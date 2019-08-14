Супрун поговорила з Зеленським про медреформу

Джерело: "Укрінформ"

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун провела зустріч з президентом Володимиром Зеленським, під час якої вони обговорили медичну реформу.

Пряма мова Супрун: "Була зустріч з президентом... В загальному ми обговорювали ідею щодо подальшої трансформації охорони здоров'я. Це найважливіше".

Деталі: Розмова відбулася 11 серпня. Супрун наголосила, що значна кількість українців чекає змін на різних рівнях надання медичної допомоги.

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