Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Супрун поговорила з Зеленським про медреформу

Середа, 14 серпня 2019, 15:30
Супрун поговорила з Зеленським про медреформу

Джерело: "Укрінформ"

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун провела зустріч з президентом Володимиром Зеленським, під час якої вони обговорили медичну реформу.

Пряма мова Супрун: "Була зустріч з президентом... В загальному ми обговорювали ідею щодо подальшої трансформації охорони здоров'я. Це найважливіше".   

Деталі: Розмова відбулася 11 серпня. Супрун наголосила, що значна кількість українців чекає змін на різних рівнях надання медичної допомоги.

Передісторія:

  • У червні президент Володимир Зеленський заявив, що до в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун українці ставляться по-різному, і подякував Богу, що в нього самого інший лікар.
  • У липні новообраний нардеп від "Слуга народу", почесний президент клініки "Борис" Михайло Радуцький заявив, що позитивні зміни у рамках медичної реформи не скасовуватимуть. Водночас, за його словами, буде проведено аудит системи охорони здоров'я.
  • Наразі Радуцький радник Зеленського.
  • Також у партії "Слуга народу" визначилися, що Радуцький у Раді очолить комітет з питань охорони здоров'я.

Теми: СупрунЗеленськиймедицинареформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Супрун
Голова Росспоживнагляду каже, що в Україні медреформа мала на меті приховати біолабораторії США
Супрун опублікувала останній пост і дала останню пораду
Соціологи порівняли ставлення українців до Степанова, Супрун та інших медиків
Останні новини
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
Усі новини...
Реклама: