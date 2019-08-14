Супрун поговорила с Зеленским о медреформе
Среда, 14 августа 2019, 15:30
Источник: "Укринформ"
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун провела встречу с президентом Владимиром Зеленским, во время которой они обсудили реформу здравоохранения.
Прямая речь Супрун: "Была встреча с президентом... В общем мы обсуждали идею относительно дальнейшей трансформации здравоохранения. Это самое важное".
Детали: Разговор состоялся 11 августа. Супрун подчеркнула, что значительное количество украинцев ждет изменений на разных уровнях оказания медицинской помощи.
История вопроса:
- В июне президент Владимир Зеленский заявил, что к и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун украинцы относятся по-разному, и поблагодарил Бога, что у него самого другой врач.
- В июле новоизбранный нардеп от "Слуга народа", почетный президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий заявил, что положительные изменения в рамках медицинской реформы отменять не будут. Вместе с тем, по его словам, будет проведен аудит системы здравоохранения.
- Сейчас Радуцкий советник Зеленского.
- Также в партии "Слуга народа" определились, что Радуцкий в Раде возглавит комитет по вопросам здравоохранения.