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Супрун поговорила с Зеленским о медреформе

Среда, 14 августа 2019, 15:30
Супрун поговорила с Зеленским о медреформе

Источник: "Укринформ"

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун провела встречу с президентом Владимиром Зеленским, во время которой они обсудили реформу здравоохранения.

Прямая речь Супрун: "Была встреча с президентом... В общем мы обсуждали идею относительно дальнейшей трансформации здравоохранения. Это самое важное".

Детали: Разговор состоялся 11 августа. Супрун подчеркнула, что значительное количество украинцев ждет изменений на разных уровнях оказания медицинской помощи.

История вопроса:

  • В июне президент Владимир Зеленский заявил, что к и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун украинцы относятся по-разному, и поблагодарил Бога, что у него самого другой врач.
  • В июле новоизбранный нардеп от "Слуга народа", почетный президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий заявил, что положительные изменения в рамках медицинской реформы отменять не будут. Вместе с тем, по его словам, будет проведен аудит системы здравоохранения.
  • Сейчас Радуцкий советник Зеленского.
  • Также в партии "Слуга народа" определились, что Радуцкий в Раде возглавит комитет по вопросам здравоохранения.

Темы: СупрунЗеленскиймедицинареформы
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