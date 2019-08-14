Супрун поговорила с Зеленским о медреформе

Источник: "Укринформ"

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун провела встречу с президентом Владимиром Зеленским, во время которой они обсудили реформу здравоохранения.

Прямая речь Супрун: "Была встреча с президентом... В общем мы обсуждали идею относительно дальнейшей трансформации здравоохранения. Это самое важное".

Детали: Разговор состоялся 11 августа. Супрун подчеркнула, что значительное количество украинцев ждет изменений на разных уровнях оказания медицинской помощи.

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