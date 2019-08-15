У Кабміні розповіли, як відзначатимуть День Незалежності
Джерело: Урядовий портал
24 серпня у столиці влаштують мистецьку акцію та вшанують борців за Незалежність, але військового параду не буде.
Деталі: Згідно з розпорядженням Кабміну, святкування річниці незалежності розпочнеться 23 серпня - у Києві та інших містах відбудеться офіційна церемонія підняття державного прапора.
Піднімуть стяг і на Софійській площі у центрі столиці.
Сам же День Незалежності розпочнеться з офіційних урочистостей за участю представників влади, іноземних держав, духівництва та громадськості.
Також відбудеться вшанування пам’яті борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників АТО.
У Львові у День Незалежності проведуть музичне свято "Українська пісня/UkrainianSongProject".
Окрім того, заплановане проведення інформаційних та освітніх заходів на тему історії українського державотворення.
У закордонних представництвах України також плануються урочисті заходи, у тому числі за участю української діаспори.
Чому це важливо: На початку липня Володимир Зеленський заявив, що вирішив скасувати військовий парад до Дня Незалежності, а зекономлені кошти спрямувати на премії для військових.
Військові паради у різних формах на День Незалежності відбувались починаючи з 2001 року. Іноді за участю військової техніки, іноді - без. У деякі роки Хрещатиком крокували лише військові музиканти.
Проте, лише президент-утікач Віктор Янукович повністю відмовився від проведення військових парадів у 2011-2013 роках. Таке рішення від аргументував наміром спрямувати кошти на соціальних захист населення.
П'ятий президент Петро Порошенко відновив проведення параду на День Незалежності. А минулорічний парад став найбільшим за роки незалежності. Участь в ньому вперше взяли жінки-військовослужбовці та армійська авіація.
Нагадуємо:
- На початку липня Зеленський заявив, що скасував парад до Дня Незалежності, а гроші, які традиційно витрачали на його проведення, спрямують на премії військовим. Президент говорив про суму у 300 мільйонів гривень.
- Ідею виплати премій військовим підтримав прем’єр Володимир Гройсман. Проте, закликав не відмовлятись від проведення військового параду, а знайти альтернативні джерела фінансування.
- У Міноборони станом на 1 серпня заявили, що ще невідома сума виплат військовим до Дня Незалежності.
- Після скасування параду Зеленським, Офіс Президента представив новий формат святкування Дня Незалежності. Пропонували відзначати маршем ветеранів, хвилиною мовчання та музичним флешмобом.