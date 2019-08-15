У Кабміні розповіли, як відзначатимуть День Незалежності

Джерело: Урядовий портал

24 серпня у столиці влаштують мистецьку акцію та вшанують борців за Незалежність, але військового параду не буде.

Деталі: Згідно з розпорядженням Кабміну, святкування річниці незалежності розпочнеться 23 серпня - у Києві та інших містах відбудеться офіційна церемонія підняття державного прапора.

Піднімуть стяг і на Софійській площі у центрі столиці.

Сам же День Незалежності розпочнеться з офіційних урочистостей за участю представників влади, іноземних держав, духівництва та громадськості.

Також відбудеться вшанування пам’яті борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників АТО.

У Львові у День Незалежності проведуть музичне свято "Українська пісня/UkrainianSongProject".

Окрім того, заплановане проведення інформаційних та освітніх заходів на тему історії українського державотворення.

У закордонних представництвах України також плануються урочисті заходи, у тому числі за участю української діаспори.

Чому це важливо: На початку липня Володимир Зеленський заявив, що вирішив скасувати військовий парад до Дня Незалежності, а зекономлені кошти спрямувати на премії для військових.

Військові паради у різних формах на День Незалежності відбувались починаючи з 2001 року. Іноді за участю військової техніки, іноді - без. У деякі роки Хрещатиком крокували лише військові музиканти.

Проте, лише президент-утікач Віктор Янукович повністю відмовився від проведення військових парадів у 2011-2013 роках. Таке рішення від аргументував наміром спрямувати кошти на соціальних захист населення.

П'ятий президент Петро Порошенко відновив проведення параду на День Незалежності. А минулорічний парад став найбільшим за роки незалежності. Участь в ньому вперше взяли жінки-військовослужбовці та армійська авіація.

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