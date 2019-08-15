У Кабміні розповіли, як відзначатимуть День Незалежності

4365 переглядів
Четвер, 15 серпня 2019, 16:00

Джерело: Урядовий портал

24 серпня у столиці влаштують мистецьку акцію та вшанують борців за Незалежність, але військового параду не буде.

Деталі: Згідно з розпорядженням Кабміну, святкування річниці незалежності розпочнеться 23 серпня - у Києві та інших містах відбудеться офіційна церемонія підняття державного прапора.

Піднімуть стяг і на Софійській площі у центрі столиці. 

Сам же День Незалежності розпочнеться з офіційних урочистостей за участю представників влади, іноземних держав, духівництва та громадськості. 

Також відбудеться вшанування пам’яті борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників АТО.

У Львові у День Незалежності проведуть музичне свято "Українська пісня/UkrainianSongProject".

Окрім того, заплановане проведення інформаційних та освітніх заходів на тему історії українського державотворення. 

У закордонних представництвах України також плануються урочисті заходи, у тому числі за участю української діаспори.

Чому це важливо:  На початку липня Володимир Зеленський заявив, що вирішив скасувати військовий парад до Дня Незалежності, а зекономлені кошти спрямувати на премії для військових.

Військові паради у різних формах на День Незалежності відбувались починаючи з 2001 року. Іноді за участю військової техніки, іноді - без. У деякі роки Хрещатиком крокували лише військові музиканти. 

Проте, лише президент-утікач Віктор Янукович повністю відмовився від проведення військових парадів у 2011-2013 роках. Таке рішення від аргументував наміром спрямувати кошти на соціальних захист населення. 

П'ятий президент Петро Порошенко відновив проведення параду на День Незалежності. А минулорічний парад став найбільшим за роки незалежності. Участь в ньому вперше взяли жінки-військовослужбовці та армійська авіація

Нагадуємо

  • На початку липня Зеленський заявив, що скасував парад до Дня Незалежності, а гроші, які традиційно витрачали на його проведення, спрямують на премії військовим. Президент говорив про суму у  300 мільйонів гривень. 
  • Ідею виплати премій військовим підтримав прем’єр Володимир Гройсман. Проте, закликав не відмовлятись від проведення військового параду, а знайти альтернативні джерела фінансування. 
  • У Міноборони станом на 1 серпня заявили, що ще невідома сума виплат військовим до Дня Незалежності.
  • Після скасування параду Зеленським, Офіс Президента представив новий формат святкування Дня Незалежності. Пропонували відзначати маршем ветеранів, хвилиною мовчання та музичним флешмобом. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Кабінет міністрів День Незалежності святкування


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін ухвалить постанову, яка знизить вартість електроенергії для підприємств 14 серпня 2019, 14:03
Уряд вирішив створити єдиний реєстр ветеранів війни 14 серпня 2019, 13:52
Гройсман вирішив не розглядати звільнення Кличка 14 серпня 2019, 10:30
Усі новини
Головні новини
Поліція Британії заявила про ще одну жертву отруєння в Солсбері
Труба: У Порошенка готують подання до КС, щоб відтяти голову ДБР
"Хабарницька схема" Гримчака: слідство розкрило нові деталі
У "Динамо" з'явився новий головний тренер
Усі новини
їжа

Як вибирати, зберігати і чим різати сир

інфографіка

Хто за що відповідає в освіті

Фото

12 ідей тату, що об'єднають вас назавжди