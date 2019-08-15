"Хабарницька схема" Гримчака: слідство розкрило нові деталі

Джерело: схеми НАБУ, матеріали судових справ

Заступника міністра Юрія Гримчака та його "помічника" підозрюють у вимаганні хабарів від кількох фірм за різні "послуги".

Епізод 1: Національне антикорупційне бюро оприлюднило дві схеми.

На першій йдеться, що Гримчак разом із "помічником" Ігорем Овдієнком обіцяли допомогти фірмі отримати дозвіл на будівельні роботи у Києві. За це фірма мала заплатити 450 тисяч доларів, а чиновник та його соратник нібито обіцяли вплинути на Міністерства культури та юстиції, Київську міську державну адміністрацію та Український державний інститут культурної спадщини.

Слідство не каже назву фірми. Однак раніше дружина Гримчака оприлюднила рішення суду, який дозволив обшукати житло чиновника. У цьому рішенні згадується потрібна для слідства інформація.

Зокрема, йдеться про документи щодо будівництва кафе за адресою Набережне шосе, 25 та про два підприємства: "Зелений гай" та "Катран-К".

Ділянку з такою адресою ще у 90-х роках Київрада передала в оренду "Зеленому гаю" на 25 років для будівництва кафе.

Крім того, ділянку за цією ж адресою, але іншої площі у 2007 році здали в оренду "Катран-К". Ця фірма володіє там ринком "Рибалка". У ЗМІ також містяться повідомлення від 2008 року про те, що замість цього ринку планується зводити офісно-торговельні будівлі.

У грудні 2018 року "Катран-К" подавало у Міністерство культури документи для погодження історико-містобудівного обґрунтування. Однак Мінкульт відмовив фірмі.

"Українська правда" звернулась до "Катран-К", однак там сказали, що не коментують інформацію. Номер директора фірми, який вдалось знайти в реєстрі, нині недійсний. Підприємство належить 5 київським та 2 донецьким бізнесменам.

Епізод 2: Друга частина справи стосується нібито впливу на Верховний суд. Гримчаку і його "помічнику" мали заплатити 80 тисяч доларів, а вони натомість – допомогти фірмі через суд стягнути борг з іншого підприємства.

Слідство не каже, про який бізнес йдеться. Однак у документах, опублікованих дружиною Гримчака, вказане юридичне бюро "ЮрЖитло" та зазначені судові справи про повернення боргу, в яких брало участь це бюро.

УП намагалась звернутись по коментар до "ЮрЖитла", однак її номери недійсні.

Що було раніше: Як дізналась УП, Гримчака затримали у кримінальному провадженні, яке стосується нападу 5-річної давнини на депутатку Тетяну Чорновол.

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