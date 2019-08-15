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"Схема взяток" Грымчака: следствие раскрыло новые детали

Четверг, 15 августа 2019, 16:24
Схема взяток Грымчака: следствие раскрыло новые детали

Источник: схемы НАБУ, материалы судебных дел

Заместителя министра Юрия Грымчака и его "помощника" подозревают в вымогательстве взяток от нескольких фирм за различные "услуги".

Эпизод 1: Национальное антикоррупционное бюро обнародовало две схемы.

На первой говорится, что Грымчак вместе с "помощником" Игорем Овдиенко обещали помочь фирме получить разрешение на строительные работы в Киеве. За это фирма должна была заплатить 450 тысяч долларов, а чиновник и его соратник якобы обещали повлиять на Министерства культуры и юстиции, Киевскую городскую государственную администрацию и Украинский государственный институт культурного наследия.

Следствие не говорит название фирмы. Однако ранее жена Грымчака обнародовала решение суда, который разрешил обыскать жилье чиновника. В этом решении упоминается нужная следствию информация.

В частности, речь идет о документах по строительству кафе по адресу Набережное шоссе, 25 и о двух предприятиях: "Зеленый гай" и "Катран-К".

Участок с таким адресом еще в 90-х годах Киевсовет передал в аренду "Зеленому гаю" на 25 лет для строительства кафе.

Кроме того, участок по этому же адресу, но другой площади в 2007 году сдали в аренду "Катран-К". Эта фирма владеет там рынком "Рыбалка". В СМИ также содержатся сообщения от 2008 года о том, что вместо этого рынка планируется возводить офисно-торговые здания.

В декабре 2018 гола "Катран-К" подавало в Министерство культуры документы для согласования историко-градостроительного обоснования. Однако Минкульт отказал фирме.

"Украинская правда" обратилась к "Катран-К", однако там сказали, что не комментируют информацию. Номер директора фирмы, который удалось найти в реестре, сейчас недействителен. Предприятие принадлежит 5 киевским и 2 донецким бизнесменам.

 

Эпизод 2: Вторая часть дела касается якобы влияния на Верховный суд. Грымчаку и его "помощнику" должны были заплатить 80 тысяч долларов, а они взамен – помочь фирме через суд взыскать долг с другого предприятия.

Следствие не говорит, о каком бизнесе идет речь. Однако в документах, опубликованных женой Грымчака, указано юридическое бюро "ЮрЖитло" и судебные дела о возврате долга, в которых участвовало это бюро.

УП пыталась обратиться за комментарием к "ЮрЖитлу", однако ее номера недействительны.

 

После публикации новости с УП связался директор "Зеленого гая" Семен Зельдич.

Семен Зельдич: "Это кафе (на Набережном шоссе, 25 – УП) принадлежит фирме "Зеленый гай", оно приватизировано, земля находится в аренде на 25 лет, которую официально я получил.

Последние 11 лет, я не обращался ни в какие структуры ни с какими официальными обращениями для получения какой-то документации для строительства или реконструкции моего кафе. И все документы, которые я получал, я получал сам, тем более, я не знаю этого Грымчака, я никогда к нему не обращался, я с ним никогда не вел никакие переговоры.

Фирма "Зеленый гай" никогда не занималась никакими коррупционными делами. Если действительно я фигурирую (в уголовном производстве – УП), я готов дать показания".

Что было ранее: Как узнала УП, Грымчака задержали в уголовном производстве, которое касается нападения 5-летней давности на депутатку Татьяну Чорновол.

Предыстория:

  • 14 августа заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Грымчака и его помощника задержали при получении 480 тысяч долларов взятки. 
  • В общем они якобы требовали 1,1 миллиона долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
  • Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники требовали 1,1 миллиона долларов за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.
  • Минкульт сказал, что не имеет никакого отношения к истории с вымогательством взятки.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГрымчаквзяткаГенпрокуратура
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