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Сюмар викликали на допит у справі "про узурпацію влади" 

Четвер, 15 серпня 2019, 19:20

Джерело: "Укрінформ

Двох депутатів фракції "Народний фронт" у Верховній Раді VIII скликання Вікторію Сюмар та Олександра Сочку викликали на допит у Держбюро розслідувань. 

Деталі: За словами заступника голови фракції Сюмар, її викликали на допит як свідка у "справі про узурпацію державної влади, зокрема щодо діяльності коаліції". 

Допит мав початися 15 серпня о 17:00. 

Сочка також повідомив, що йдеться про "коаліцію". 

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту. Однією з причин розпуску Ради назвав відсутність коаліції. 
  • Водночас спікер Андрій Парубій у поясненні для Конституційного суду повідомив, що коаліція в момент заснування складалася з 302 депутатів. 17 травня, коли з неї вийшли депутати "Народного фронту", кількість депутатів у ній скоротилася до 227 і коаліція продовжувала існувати.
  • 27 травня народні депутати від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич і Василь Німченко подали звернення до Держбюро розслідувань про захоплення державної влади екс-президентом Петром Порошенком, спікером Андрієм Парубієм і прем'єром Володимиром Гройсманом.
  • З точки зору Німченка і Шуфрича, в момент призначення Гройсмана прем'єром у Раді була відсутня коаліція, сформована відповідно до вимог Основного закону.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДБРдопитНародний фронткоаліція
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