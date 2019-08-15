Сюмар викликали на допит у справі "про узурпацію влади"
Джерело: "Укрінформ"
Двох депутатів фракції "Народний фронт" у Верховній Раді VIII скликання Вікторію Сюмар та Олександра Сочку викликали на допит у Держбюро розслідувань.
Деталі: За словами заступника голови фракції Сюмар, її викликали на допит як свідка у "справі про узурпацію державної влади, зокрема щодо діяльності коаліції".
Допит мав початися 15 серпня о 17:00.
Сочка також повідомив, що йдеться про "коаліцію".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту. Однією з причин розпуску Ради назвав відсутність коаліції.
- Водночас спікер Андрій Парубій у поясненні для Конституційного суду повідомив, що коаліція в момент заснування складалася з 302 депутатів. 17 травня, коли з неї вийшли депутати "Народного фронту", кількість депутатів у ній скоротилася до 227 і коаліція продовжувала існувати.
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