Сюмар викликали на допит у справі "про узурпацію влади" 

Джерело: "Укрінформ"

Двох депутатів фракції "Народний фронт" у Верховній Раді VIII скликання Вікторію Сюмар та Олександра Сочку викликали на допит у Держбюро розслідувань.

Деталі: За словами заступника голови фракції Сюмар, її викликали на допит як свідка у "справі про узурпацію державної влади, зокрема щодо діяльності коаліції".

Допит мав початися 15 серпня о 17:00.

Сочка також повідомив, що йдеться про "коаліцію".

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