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Сюмар вызвали на допрос по делу "об узурпации власти"

Четверг, 15 августа 2019, 19:20

Источник: "Укринформ"

Двух депутатов фракции "Народный фронт" в Верховной Раде VIII созыва Викторию Сюмар и Александра Сочку вызвали на допрос в Госбюро расследований.

Детали: По словам зампреда фракции Сюмар, ее вызвали на допрос в качестве свидетеля по "делу об узурпации государственной власти, в частности относительно деятельности коалиции".

Допрос был назначен на 15 августа, 17:00.

В то же время политик добавила, что ее допрос в ГБР должна состояться в четверг, 15 августа, в 17:00. "На 17:00 иду на допрос", - сказал она.

Сочка также сообщил, что речь идет о "коалиции".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента. Одной из причин роспуска Рады назвал отсутствие коалиции.
  • В то же время спикер Андрей Парубий в объяснении для Конституционного суда сообщил, что коалиция в момент основания состояла из 302 депутатов. 17 мая, когда из нее вышли депутаты "Народного фронта", количество депутатов в ней сократилось до 227 и коалиция продолжала действовать.
  • 27 мая народные депутаты от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич и Василий Нимченко подали обращение в Госбюро расследований о захвате государственной власти экс-президентом Петром Порошенко, спикером Андреем Парубием и премьером Владимиром Гройсманом.
  • С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в Раде отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Основного закона.

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Темы: ГБРдопросНародный фронткоалиция
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