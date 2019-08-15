Сюмар вызвали на допрос по делу "об узурпации власти"

360 просмотров
Четверг, 15 августа 2019, 19:20

Источник: "Укринформ"

Двух депутатов фракции "Народный фронт" в Верховной Раде VIII созыва Викторию Сюмар и Александра Сочку вызвали на допрос в Госбюро расследований.

Детали: По словам зампреда фракции Сюмар, ее вызвали на допрос в качестве свидетеля по "делу об узурпации государственной власти, в частности относительно деятельности коалиции".

Допрос был назначен на 15 августа, 17:00.

В то же время политик добавила, что ее допрос в ГБР должна состояться в четверг, 15 августа, в 17:00. "На 17:00 иду на допрос", - сказал она.

Сочка также сообщил, что речь идет о "коалиции".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента. Одной из причин роспуска Рады назвал отсутствие коалиции.
  • В то же время спикер Андрей Парубий в объяснении для Конституционного суда сообщил, что коалиция в момент основания состояла из 302 депутатов. 17 мая, когда из нее вышли депутаты "Народного фронта", количество депутатов в ней сократилось до 227 и коалиция продолжала действовать.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ГБР допрос Народный фронт коалиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Труба: У Порошенко готовят представление в КС, чтобы обезглавить ГБР 15 августа 2019, 17:17
Суд отменил приказ Трубы уволить директора теруправления ГБР 13 августа 2019, 22:30
Адвокат: Порошенко просят на полиграф, только чтобы ничего не доказывать 13 августа 2019, 19:52
Все новости
Главные новости
Полиция Британии заявила еще об одной жертве отравления в Солсбери
Труба: У Порошенко готовят представление в КС, чтобы обезглавить ГБР
"Схема взяток" Грымчака: следствие раскрыло новые детали
В "Динамо" появился новый главный тренер
Все новости
еда

Ешьте кукурузу, но не кукурузное масло или сироп

здоровье

10 простых способов помогут похудеть без диет

Опыт

История украинца, который работает в NASA

Поиск по сайту
Архив
Весь архів