Сюмар вызвали на допрос по делу "об узурпации власти"
Четверг, 15 августа 2019, 19:20
Источник: "Укринформ"
Двух депутатов фракции "Народный фронт" в Верховной Раде VIII созыва Викторию Сюмар и Александра Сочку вызвали на допрос в Госбюро расследований.
Детали: По словам зампреда фракции Сюмар, ее вызвали на допрос в качестве свидетеля по "делу об узурпации государственной власти, в частности относительно деятельности коалиции".
Допрос был назначен на 15 августа, 17:00.
В то же время политик добавила, что ее допрос в ГБР должна состояться в четверг, 15 августа, в 17:00. "На 17:00 иду на допрос", - сказал она.
Сочка также сообщил, что речь идет о "коалиции".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента. Одной из причин роспуска Рады назвал отсутствие коалиции.
- В то же время спикер Андрей Парубий в объяснении для Конституционного суда сообщил, что коалиция в момент основания состояла из 302 депутатов. 17 мая, когда из нее вышли депутаты "Народного фронта", количество депутатов в ней сократилось до 227 и коалиция продолжала действовать.
- 27 мая народные депутаты от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич и Василий Нимченко подали обращение в Госбюро расследований о захвате государственной власти экс-президентом Петром Порошенко, спикером Андреем Парубием и премьером Владимиром Гройсманом.
- С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в Раде отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Основного закона.