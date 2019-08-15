Сюмар вызвали на допрос по делу "об узурпации власти"

Источник: "Укринформ"

Двух депутатов фракции "Народный фронт" в Верховной Раде VIII созыва Викторию Сюмар и Александра Сочку вызвали на допрос в Госбюро расследований.

Детали: По словам зампреда фракции Сюмар, ее вызвали на допрос в качестве свидетеля по "делу об узурпации государственной власти, в частности относительно деятельности коалиции".

Допрос был назначен на 15 августа, 17:00.

В то же время политик добавила, что ее допрос в ГБР должна состояться в четверг, 15 августа, в 17:00. "На 17:00 иду на допрос", - сказал она.

Сочка также сообщил, что речь идет о "коалиции".

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