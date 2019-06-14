Розпуск Ради: Парубій передав у суд докази існування коаліції
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що передав у Конституційний суд документ про чисельність складу двох фракцій, які входили до коаліції. Документу не вистачало на засіданні КС 11 червня.
Про це він заявив 14 червня в ефірі "Еспресо.ТV".
"Я передав як голова Верховної Ради в Конституційний суд кілька важливих документів. Один із них це – документ чисельності двох фракцій, які входили в склад коаліції", - сказав Парубій.
"Крім того, я передав інший документ – всі заяви, які надходили в апарат ВР про вихід з коаліції. Коаліція на початку свого створення нараховувала 302 народних депутати, я передав усі заяви народних депутатів, які написали заяви про вихід з коаліції, і якщо кількість цих заяв відняти від цифри 302, то виходить більше ніж 226", - додав спікер ВР.
За його словами, це підтверджує, що на момент виходу з коаліції "Народного фронту" вона існувала.
Він додав, що крім членів двох фракцій до коаліції входило багато позафракційних депутатів.
Читайте також: Указ президента про розпуск парламенту: що скаже Конституційний Суд
ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду
Нагадаємо:
- 11 червня Конституційний Суд завершив розгляд справи про розпуск Верховної Ради на відкритій частині пленарного засідання.
- Члени КС, звернули увагу, що Верховна Рада не надала поіменний склад коаліції, відсутність якої нібито є підставою для розпуску парламенту.
- Представник ВР в КС Анатолій Селіванов на прохання суддів пообіцяв, що намагатиметься знайти цей список.
- 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної РадиУкраїни та призначення позачергових виборів на 21 липня.
- 24 травня стартувала парламентська кампанія.
- Того ж дня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua