Розпуск Ради: Парубій передав у суд докази існування коаліції

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П'ятниця, 14 червня 2019, 13:30
ФОТО: ВРУ

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що передав у Конституційний суд документ про чисельність складу двох фракцій, які входили до коаліції. Документу не вистачало на засіданні КС 11 червня.

Про це він заявив 14 червня в ефірі "Еспресо.ТV".

"Я передав як голова Верховної Ради в Конституційний суд кілька важливих документів. Один із них це – документ чисельності двох фракцій, які входили в склад коаліції", - сказав Парубій.

"Крім того, я передав інший документ – всі заяви, які надходили в апарат ВР про вихід з коаліції. Коаліція на початку свого створення нараховувала 302 народних депутати, я передав усі заяви народних депутатів, які написали заяви про вихід з коаліції, і якщо кількість цих заяв відняти від цифри 302, то виходить більше ніж 226", - додав спікер ВР.

За його словами, це підтверджує, що на момент  виходу з коаліції "Народного фронту" вона існувала.

Він додав, що крім членів двох фракцій до коаліції входило багато позафракційних депутатів.

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ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду

Нагадаємо:

  • 11 червня Конституційний Суд завершив розгляд справи про розпуск Верховної Ради на відкритій частині пленарного засідання.
  • Члени КС, звернули увагу, що Верховна Рада не надала поіменний склад коаліції, відсутність якої нібито є підставою для розпуску парламенту.
  • Представник ВР в КС Анатолій Селіванов на прохання суддів пообіцяв, що намагатиметься знайти цей список.
  • 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної РадиУкраїни та призначення позачергових виборів на 21 липня.
  • 24 травня стартувала парламентська кампанія.
  • Того ж дня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: Парубій Верховна Рада Зеленський Конституція суд


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