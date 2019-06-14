Розпуск Ради: Парубій передав у суд докази існування коаліції

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що передав у Конституційний суд документ про чисельність складу двох фракцій, які входили до коаліції. Документу не вистачало на засіданні КС 11 червня.

Про це він заявив 14 червня в ефірі "Еспресо.ТV".

"Я передав як голова Верховної Ради в Конституційний суд кілька важливих документів. Один із них це – документ чисельності двох фракцій, які входили в склад коаліції", - сказав Парубій.

"Крім того, я передав інший документ – всі заяви, які надходили в апарат ВР про вихід з коаліції. Коаліція на початку свого створення нараховувала 302 народних депутати, я передав усі заяви народних депутатів, які написали заяви про вихід з коаліції, і якщо кількість цих заяв відняти від цифри 302, то виходить більше ніж 226", - додав спікер ВР.

За його словами, це підтверджує, що на момент виходу з коаліції "Народного фронту" вона існувала.

Він додав, що крім членів двох фракцій до коаліції входило багато позафракційних депутатів.

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