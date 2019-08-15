Коригувальника обстрілу Маріуполя місцеві облили зеленкою і соком – ЗМІ

Джерело: mrpl.сity

Коригувальника обстрілу Маріуполя Валерія Кірсанова, який 15 серпня опинився на волі, облили зеленкою і томатним соком.

Деталі: Жителі мікрорайону "Східний" та активісти підстерегли Кірсанова під слідчим ізолятором.

У руках тримали плакати "Кірсанов убивця" і "Східний пам'ятає".

Що було раніше: Кірсанова затримали у 2015 році, а покарання він відбував за вироком суду від 18 червня 2019 року. Його засудили до 9 років в’язниці. 15 серпня опинився на волі.

Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін послався на "ганебний" "закон Савченко", за яким один день попереднього ув'язнення зараховувався як два дні відбування терміну покарання.

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