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Коригувальника обстрілу Маріуполя місцеві облили зеленкою і соком – ЗМІ

Четвер, 15 серпня 2019, 23:05

Джерело: mrpl.сity

Коригувальника обстрілу Маріуполя Валерія Кірсанова, який 15 серпня опинився на волі, облили зеленкою і томатним соком.

Деталі: Жителі мікрорайону "Східний" та активісти підстерегли Кірсанова під слідчим ізолятором. 

У руках тримали плакати "Кірсанов убивця" і "Східний пам'ятає". 

Що було раніше: Кірсанова затримали у 2015 році, а покарання він відбував за вироком суду від 18 червня 2019 року. Його засудили до 9 років в’язниці. 15 серпня опинився на волі

Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін послався на "ганебний" "закон Савченко", за яким один день попереднього ув'язнення зараховувався як два дні відбування терміну покарання.

Передісторія:

  • 24 січня 2015 року був обстріляний житловий мікрорайон Маріуполя "Східний". Внаслідок обстрілу загинули 29 осіб і 92 отримали поранення. За даними СБУ, обстріл скоїли кадрові військовослужбовці Російської Федерації.
  • Кірсанова затримали 24 січня 2015 року. Коригувальник вогню по Маріуполю підтвердив, що обстріл міста проводився російською артилерійською батареєю.
  • 18 червня 2019 року Приморський районний суд Маріуполя визнав Кірсанова винним у коригуванні обстрілу. Кірсанов отримав 9 років в'язниці.
  • 23 грудня 2015 року президент Петро Порошенко підписав так званий "закон Савченко".
  • Це був перший законопроект, внесений тоді ще депутатом від "Батьківщини" Надією Савченко.
  • У травні 2017 року Верховна Рада внесла зміни у так званий "закон Савченко".
  • Згідно з новим документом, "попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день".

"Українська правда" у Threads

Теми: Маріупольобстріл
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