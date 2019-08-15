Коригувальник вогню по Маріуполю виходить на волю: допомогла Савченко

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Четвер, 15 серпня 2019, 16:31

Джерело: пост першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна у Facebook  

Коригувальник обстрілу Маріуполя у січні 2015 року Валерій Кірсанов, якого у червні засудили до 9 років в’язниці, виходить на волю завдяки так званому "закону Савченко".

Дослівно: "Закон є закон, і всі ми його повинні виконувати. Засуджений на 9 років покидьок Кірсанов, корегувальник вогню по мікрорайону Східний у Маріуполі, сьогодні виходить на свободу".

"Він відбував покарання згідно з вироком суду від 18 червня 2019 року, але згідно з "законом Савченко", виходить на свободу".

Деталі: За словами Аброськіна, Кірсанов винний у вбивстві 31 мирного мешканця Маріуполя та пораненні 117 наших громадян. Він назвав "закон Савченко" ганебним і додав, що сьогодні відповідальність за нього несуть усі українці.  

Чому це важливо:  За так званим "законом Савченко", один день попереднього ув'язнення зараховувався як два дні відбування терміну покарання.

Після прийняття цього закону у 2015 році із в'язниць достроково у порівнянні з фактичним строком покарання випустили чимало людей, засуджених за тяжкі злочини. Серед них був і колишній нардеп Віктор Лозінський, який застрелив селянина поблизу смт Голованівськ.

Передісторія:

  • 24 січня 2015 року був обстріляний житловий мікрорайон Маріуполя "Східний". Внаслідок обстрілу загинули 29 осіб і 92 отримали поранення. За даними СБУ, обстріл скоїли кадрові військовослужбовці Російської Федерації.
  • Кірсанова затримали 24 січня 2015 року. Коригувальник вогню по Маріуполю підтвердив, що обстріл міста проводився російською артилерійською батареєю.
  • 18 червня 2018 року Приморський районний суд Маріуполя визнав Валерія Кірсанова винним у коригуванні обстрілу мікрорайону "Східний" та засудив до 9 років позбавлення волі.
  • 23 грудня 2015 року президент Петро Порошенко підписав так званий "закон Савченко".
  • Це був перший законопроект, внесений тоді ще депутатом від "Батьківщини" Надією Савченко.
  • У травні 2017 року Верховна Рада внесла зміни у так званий "закон Савченко".
  • Згідно з новим документом, "попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день".

Українська правда

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Теми: суд Маріуполь обстріл Савченко Надія


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