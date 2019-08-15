Коригувальник вогню по Маріуполю виходить на волю: допомогла Савченко

Джерело: пост першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна у Facebook

Коригувальник обстрілу Маріуполя у січні 2015 року Валерій Кірсанов, якого у червні засудили до 9 років в’язниці, виходить на волю завдяки так званому "закону Савченко".

Дослівно: "Закон є закон, і всі ми його повинні виконувати. Засуджений на 9 років покидьок Кірсанов, корегувальник вогню по мікрорайону Східний у Маріуполі, сьогодні виходить на свободу".

"Він відбував покарання згідно з вироком суду від 18 червня 2019 року, але згідно з "законом Савченко", виходить на свободу".

Деталі: За словами Аброськіна, Кірсанов винний у вбивстві 31 мирного мешканця Маріуполя та пораненні 117 наших громадян. Він назвав "закон Савченко" ганебним і додав, що сьогодні відповідальність за нього несуть усі українці.

Чому це важливо: За так званим "законом Савченко", один день попереднього ув'язнення зараховувався як два дні відбування терміну покарання.

Після прийняття цього закону у 2015 році із в'язниць достроково у порівнянні з фактичним строком покарання випустили чимало людей, засуджених за тяжкі злочини. Серед них був і колишній нардеп Віктор Лозінський, який застрелив селянина поблизу смт Голованівськ.

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