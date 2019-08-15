Коригувальник вогню по Маріуполю виходить на волю: допомогла Савченко
Джерело: пост першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна у Facebook
Коригувальник обстрілу Маріуполя у січні 2015 року Валерій Кірсанов, якого у червні засудили до 9 років в’язниці, виходить на волю завдяки так званому "закону Савченко".
Дослівно: "Закон є закон, і всі ми його повинні виконувати. Засуджений на 9 років покидьок Кірсанов, корегувальник вогню по мікрорайону Східний у Маріуполі, сьогодні виходить на свободу".
"Він відбував покарання згідно з вироком суду від 18 червня 2019 року, але згідно з "законом Савченко", виходить на свободу".
Деталі: За словами Аброськіна, Кірсанов винний у вбивстві 31 мирного мешканця Маріуполя та пораненні 117 наших громадян. Він назвав "закон Савченко" ганебним і додав, що сьогодні відповідальність за нього несуть усі українці.
Чому це важливо: За так званим "законом Савченко", один день попереднього ув'язнення зараховувався як два дні відбування терміну покарання.
Після прийняття цього закону у 2015 році із в'язниць достроково у порівнянні з фактичним строком покарання випустили чимало людей, засуджених за тяжкі злочини. Серед них був і колишній нардеп Віктор Лозінський, який застрелив селянина поблизу смт Голованівськ.
Передісторія:
- 24 січня 2015 року був обстріляний житловий мікрорайон Маріуполя "Східний". Внаслідок обстрілу загинули 29 осіб і 92 отримали поранення. За даними СБУ, обстріл скоїли кадрові військовослужбовці Російської Федерації.
- Кірсанова затримали 24 січня 2015 року. Коригувальник вогню по Маріуполю підтвердив, що обстріл міста проводився російською артилерійською батареєю.
- 18 червня 2018 року Приморський районний суд Маріуполя визнав Валерія Кірсанова винним у коригуванні обстрілу мікрорайону "Східний" та засудив до 9 років позбавлення волі.
- 23 грудня 2015 року президент Петро Порошенко підписав так званий "закон Савченко".
- Це був перший законопроект, внесений тоді ще депутатом від "Батьківщини" Надією Савченко.
- У травні 2017 року Верховна Рада внесла зміни у так званий "закон Савченко".
- Згідно з новим документом, "попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день".