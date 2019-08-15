Корректировщика обстрела Мариуполя местные облили зеленкой и соком – СМИ

Источник: mrpl.сity

Корректировщика обстрела Мариуполя Валерия Кирсанова, который 15 августа вышел на свободу, облили зеленкой и томатным соком.

Детали: Жители микрорайона "Восточный" и активисты подстерегли Кирсанова под следственным изолятором.

В руках держали плакаты "Кирсанов убийца" и "Восточный помнит".

Что было раньше: Кирсанов был задержан в 2015 году. Отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года. Его приговорили к 9 годам тюрьмы. 15 августа оказался на свободе.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сослался на "позорный" "закон Савченко", согласно которому один день предварительного заключения засчитывался как два дня отбывания срока наказания.

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