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Корректировщика обстрела Мариуполя местные облили зеленкой и соком – СМИ

Четверг, 15 августа 2019, 23:05

Источник: mrpl.сity 

Корректировщика обстрела Мариуполя Валерия Кирсанова, который 15 августа вышел на свободу, облили зеленкой и томатным соком. 

Детали: Жители микрорайона "Восточный" и активисты подстерегли Кирсанова под следственным изолятором.

В руках держали плакаты "Кирсанов убийца" и "Восточный помнит". 

Что было раньше: Кирсанов был задержан в 2015 году. Отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года. Его приговорили к 9 годам тюрьмы. 15 августа оказался на свободе.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сослался на "позорный" "закон Савченко", согласно которому один день предварительного заключения засчитывался как два дня отбывания срока наказания.

Предыстория:

  • 24 января 2015 года был обстрелян жилой микрорайон Мариуполя "Восточный". В результате обстрела погибли 29 человек и 92 получили ранения. По данным СБУ, обстрел совершили кадровые военнослужащие Российской Федерации.
  • Кирсанова задержали 24 января 2015 года. Корректировщик огня по Мариуполю подтвердил, что обстрел города проводился российской артиллерийской батареей.
  • 18 июня 2019 года Приморский районный суд Мариуполя признал Валерия Кирсанова виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы.
  • 23 декабря 2015 года президент Петр Порошенко подписал так называемый "закон Савченко".
    Это был первый законопроект, внесенный тогда еще депутатом "Батькивщины" Надеждой Савченко.
  • В мае 2017 года Верховная Рада внесла изменения в так называемый "закон Савченко".
  • Новый документ предусматривает, что "предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день".

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Темы: Мариупольобстрел
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