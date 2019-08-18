Полиция задержала владельца гостиницы, где погибло 9 человек 

Владельца гостиницы "Токио Стар", где погибли 9 людей, Вадима Черного задержали.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры Одесской области в Facebook.

"В рамках досудебного расследования задержан владелец отеля. На данный момент Черному готовят подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним: