Полиция задержала владельца гостиницы, где погибло 9 человек 

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Воскресенье, 18 августа 2019, 00:39

Владельца гостиницы "Токио Стар", где погибли 9 людей, Вадима Черного задержали.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры Одесской области в Facebook.

"В рамках досудебного расследования задержан владелец отеля. На данный момент Черному готовят подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним:

  • Ночью 17 августа во отеле "Токио-Стар" вспыхнул пожар. Сперва сообщалось о 8 погибших. Еще десять были госпитализированы. 
  • Полиция по данному факту открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".
  • Президент Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.
  • Представители ГСЧС на брифинге сообщили, что двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо, а часть из его 270 номером не имели даже окон.
  • Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар", среди них и поджог с целью сокрытия убийства.
  • Среди пострадавших во время пожара двое иностранцев и один ребенок.

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Темы: Одесса пожар


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