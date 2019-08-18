Наркобарона, який втік від СБУ, таки екстрадували
Неділя, 18 серпня 2019, 08:26
Джерело: прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook
Наркобарона Амоса Дов Сільвера, який втік від силовиків під час його екстрадиції в аеропорту "Бориспіль" і згодом був затриманий знову, екстрадували до Ізраїлю.
Пряма мова: "Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту "Бориспіль"".
Деталі: Більше інформації Максимець обіцяла повідомити згодом.
Передісторія:
- 15 серпня Амос Дов Сільвер, засновник мережі масового розповсюдження каннабісу Telegrass, утік від правоохоронців в Україні буквально перед екстрадицією до Ізраїлю.
- Перед посадкою на літак до Тель-Авіва у київському аеропорту з Сілвера зняли електронний браслет, щоб він міг пройти метало детектор, – і наркоторговець утік.
- Співробітників СБУ, які відповідали за екстрадицію Сільвера, відсторонили від виконання службових обов’язків.
- Згодом СБУ заявила, що втечі наркобарона Амоса Дов Сільвера під час його екстрадиції в аеропорту "Бориспіль" могли посприяти троє співробітників служби. 17 серпня силовиків і наркобарона затримали.
Українська правда