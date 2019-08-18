Наркобарона, який втік від СБУ, таки екстрадували

Джерело: прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook

Наркобарона Амоса Дов Сільвера, який втік від силовиків під час його екстрадиції в аеропорту "Бориспіль" і згодом був затриманий знову, екстрадували до Ізраїлю.

Пряма мова: "Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту "Бориспіль"".

Деталі: Більше інформації Максимець обіцяла повідомити згодом.

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