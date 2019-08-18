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Наркобарона, який втік від СБУ, таки екстрадували

Неділя, 18 серпня 2019, 08:26
Наркобарона, який втік від СБУ, таки екстрадували

Джерело: прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook

Наркобарона Амоса Дов Сільвера, який втік від силовиків під час його екстрадиції в аеропорту "Бориспіль" і згодом був затриманий знову, екстрадували до Ізраїлю.

Пряма мова: "Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту "Бориспіль"".

Деталі: Більше інформації Максимець обіцяла повідомити згодом.

Передісторія: 

  • 15 серпня Амос Дов Сільвер, засновник мережі масового розповсюдження каннабісу Telegrass, утік від правоохоронців в Україні буквально перед екстрадицією до Ізраїлю. 
  • Перед посадкою на літак до Тель-Авіва у київському аеропорту з Сілвера зняли електронний браслет, щоб він міг пройти метало детектор, – і наркоторговець утік.
  • Співробітників СБУ, які відповідали за екстрадицію Сільвера, відсторонили від виконання службових обов’язків.  
  • Згодом СБУ заявила, що втечі наркобарона Амоса Дов Сільвера під час його екстрадиції в аеропорту "Бориспіль" могли посприяти троє співробітників служби. 17 серпня силовиків і наркобарона затримали.  

Українська правда

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Теми: криміналІзраїль
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