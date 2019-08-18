Наркобарона, который сбежал от СБУ, все же экстрадировали

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook

Наркобарона Амоса Дов Сильвера, который убежал от силовиков во время его экстрадиции в аэропорту "Борисполь" и впоследствии был задержан снова, экстрадировали в Израиль.

Прямая речь: "Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта "Борисполь"".

Детали: Больше информации Максимец обещала сообщить позже.

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