Наркобарона, который сбежал от СБУ, все же экстрадировали

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Воскресенье, 18 августа 2019, 08:26

Источник: пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook

Наркобарона Амоса Дов Сильвера, который убежал от силовиков во время его экстрадиции в аэропорту "Борисполь" и впоследствии был задержан снова, экстрадировали в Израиль.

Прямая речь: "Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта "Борисполь"".

Детали: Больше информации Сарган обещала сообщить позже.

Предыстория:

  • 15 августа Амос Дов Сильвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, сбежал от правоохранителей в Украине перед самой экстрадицией в Израиль.
  • Перед посадкой в ​​самолет на Тель-Авив в киевском аэропорту с Силвера сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор, – и наркоторговец сбежал. 
  • Сотрудники СБУ, отвечающих за экстрадицию, отстранили от исполнения служебных обязанностей.
  • Позже СБУ заявила, что побегу наркобарона Амоса Дов Сильвера во время его экстрадиции в аэропорту "Борисполь" могли помочь трое сотрудников службы. 17 августа силовиков и наркобарона задержали.

Украинская правда

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Темы: криминал Израиль


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