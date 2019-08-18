У прокуратурі показали, як екстрадували наркобарона-втікача

Джерело: Прокуратура Києва

Наркобарона Амоса Дов Сільвера, який раніше втік від силовиків в аеропорту "Бориспіль" і згодом був затриманий знову, успішно екстрадували до Ізраїлю.

Дослівно: "Громадянин США Амос Дов Сільвер, затриманий після втечі з аеропорту "Бориспіль", в ніч на 18 серпня 2019 року успішно екстрадований з України до Держави Ізраїль".

"Наразі чоловік фактично виданий компетентним органам Ізраїлю".

Деталі: Іноземця відправили рейсовим літаком з "Борисполя" у супроводі співробітників СБУ та підрозділу "Альфа".

Передісторія: