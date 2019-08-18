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У прокуратурі показали, як екстрадували наркобарона-втікача

Неділя, 18 серпня 2019, 13:06
У прокуратурі показали, як екстрадували наркобарона-втікача

Джерело: Прокуратура Києва

Наркобарона Амоса Дов Сільвера, який раніше втік від силовиків в аеропорту "Бориспіль" і згодом був затриманий знову, успішно екстрадували до Ізраїлю.

Дослівно: "Громадянин США Амос Дов Сільвер, затриманий після втечі з аеропорту "Бориспіль", в ніч на 18 серпня 2019 року успішно екстрадований з України до Держави Ізраїль".

"Наразі чоловік фактично виданий компетентним органам Ізраїлю". 

 

Деталі: Іноземця відправили рейсовим літаком з "Борисполя" у супроводі співробітників СБУ та підрозділу "Альфа".

Передісторія: 

  • 15 серпня Амос Дов Сільвер, засновник мережі масового розповсюдження каннабісу Telegrass, утік від правоохоронців в Україні буквально перед екстрадицією до Ізраїлю. 
  • Перед посадкою на літак до Тель-Авіва у київському аеропорту з Сілвера зняли електронний браслет, щоб він міг пройти метало детектор, – і наркоторговець утік.
  • Співробітників СБУ, які відповідали за екстрадицію Сільвера, відсторониливід виконання службових обов’язків.  
  • Згодом СБУ заявила, що втечі наркобарона Амоса Дов Сільвера під час його екстрадиції в аеропорту "Бориспіль" могли посприяти троє співробітників служби. 17 серпня силовиків і наркобарона затримали.  

Українська правда
Теми: криміналІзраїльпрокуратура
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