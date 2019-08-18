В прокуратуре показали, как экстрадировали беглого наркобарона

Источник: Прокуратура Киева

Наркобарона Амоса Дов Сильвера, который убежал от силовиков в аэропорту "Борисполь" и впоследствии был задержан снова, успешно экстрадировали в Израиль.

Дословно: "Гражданин США Амос Дов Сильвер, задержанный после побега из аэропорта "Борисполь", в ночь на 18 августа 2019 успешно экстрадирован из Украины в Государство Израиль".

"Сейчас мужчина фактически выдан компетентным органам Израиля".

Детали: Иностранца отправили рейсовым самолетом из "Борисполя" в сопровождении сотрудников СБУ и подразделения "Альфа".

Предыстория: