В прокуратуре показали, как экстрадировали беглого наркобарона

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Воскресенье, 18 августа 2019, 13:06

Источник: Прокуратура Киева

Наркобарона Амоса Дов Сильвера, который убежал от силовиков в аэропорту "Борисполь" и впоследствии был задержан снова, успешно экстрадировали в Израиль.

Дословно: "Гражданин США Амос Дов Сильвер, задержанный после побега из аэропорта "Борисполь", в ночь на 18 августа 2019 успешно экстрадирован из Украины в Государство Израиль".

"Сейчас мужчина фактически выдан компетентным органам Израиля". 

 

Детали: Иностранца отправили рейсовым самолетом из "Борисполя" в сопровождении сотрудников СБУ и подразделения "Альфа".

Предыстория:

  • 15 августа Амос Дов Сильвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, сбежал от правоохранителей в Украине перед самой экстрадицией в Израиль.
  • Перед посадкой в ​​самолет на Тель-Авив в киевском аэропорту с Силвера сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор, – и наркоторговец сбежал. 
  • Сотрудники СБУ, отвечающих за экстрадицию, отстранили от исполнения служебных обязанностей.
  • Позже СБУ заявила, что побегу наркобарона Амоса Дов Сильвера во время его экстрадиции в аэропорту "Борисполь" могли помочь трое сотрудников службы. 17 августа силовиков и наркобарона задержали.

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Темы: криминал Израиль прокуратура


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