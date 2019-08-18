У суді США озвучили деталі про звіт про переслідування Тимошенко урядом Януковича - ЗМІ
Джерело: "Голос Америки", Washington Examiner
Понад 4 мільйони доларів за складання американськими юристами Skadden Arps звіту 2012 року, який намагався представити переслідування екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з боку уряду Віктора Януковича у позитивному світлі, сплатив Віктор Пінчук, замовником звіту виступив уряд України.
Деталі: Інформацію про замовника та платника видатків розкрив Даг Шон, політолог Демократичної партії США, виступаючи в окружному суді Вашигтона в якості свідка у справі роботи на Україну колишнього радника Обами Грегорі Крейга, повідомляють ЗМІ.
Шон заявив, що отримав першу виплату обсягом 150 тисяч доларів від Фонду Пінчука і передав її юристам Skadden, а після того виплатами опікувався Манафорт.
Що було раніше:
Екс-юриста Обами Грегорі Крейга обвинувачують у наданні неправдивої інформації посадовцям Міністерства юстиції США стосовно його співпраці з Полом Манафортом на користь уряду України. Судовий розгляд справи почався 15 серпня і очікується, що триватиме два тижні. Якщо Крейга визнають винним, йому може загрожувати до 5 років ув'язнення і штраф до 250 тис. доларів.
Деталі: Сторона обвинувачення під час судового засідання у п'ятницю припустила, що Крейг не зареєструвався в якості лобіста на користь іноземної установи, порушивши закон, щоб приховати роль Пінчука у звіті.
Прокурор заявив, що виплату від Пінчука було проведено через офшорні рахунки Манафорта на Кіпрі.
Також Даг Шон заявив, що на запит Крейга у 2012 році про те, чи можна розкрити роль Пінчука та Шона у звіті, він відповів негативно.
Пряма мова Шона: "Мій клієнт в Україні, Віктор Пінчук, захотів, щоб я пошукав висококваліфікованого юриста, якого можна було б долучити до проекту", - повідомив Шон, розповідаючи, як долучив Крейга до роботи на користь українських клієнтів, пише Politico.
Сторона захисту наголосила, що зі свідчень Шона випливає, що Крейг не прагнув отримати роботу від Манафорта і спочатку не знав про участь у проекті цього політтехнолога.
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Передісторія:
- У 2019 році стало відомо, що за звіт американської юридичної компанії Skadden, яка у 2012 році назвала неполітичним кримінальне переслідування екс-прем’єра Юлії Тимошенко під час президентства Віктора Януковича, заплатив олігарх Віктор Пінчук.
- 13 березня 2019 року суд засудив колишнього політтехнолога "Партії регіонів" і керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до 7,5 років в'язниці.
- Манафорта засудили за відмивання грошей, перешкоджання правосуддю, неповідомлення про лобістську роботу, яка принесла йому десятки мільйонів доларів протягом більш, ніж десяти років.
- Манафорт продовжував займатися політичними питаннями в Україні у 2018 році, після того, як йому було винесено звинувачення у рамках слідства спецпрокурора Мюллера.
- За даними The New York Times, юристу Білого дому президенства Барака Обами Грегорі Крейгу можуть висунути звинувачення у лобіюванні інтересів екс-президента України Віктора Януковича.
- У 2012 році Крейг був керуючим партнером в американській юридичній компанії "Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom", яка склала звіт на користь Януковича. Зокрема, юристи Skadden склали звіт щодо справи проти Юлії Тимошенко. Американці тоді нібито не знайшли доказів політичної мотивації рішення про її ув’язнення.
- Крейга можуть звинуватити в тому, що він працював з Полом Манафортом, щоб приховати фінансування від Пінчука для роботи Skadden, Arps.
- У січні 2019 року Мін’юст США повідомив, що Skadden погодилось зареєструватись іноземним агентом через роботу на Україну та виплатити понад 4,6 мільйонів доларів, отриманих за свою діяльність.
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