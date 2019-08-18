Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В суде США озвучили детали об отчете о преследовании Тимошенко правительством Януковича - СМИ

Воскресенье, 18 августа 2019, 19:18

Источник: "Голос Америки", Washington Examiner

Более 4 миллионов долларов за составление американскими юристами Skadden Arps отчета 2012 года, который пытался представить преследование экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко со стороны правительства Виктора Януковича в положительном свете, оплатил Виктор Пинчук, заказчиком отчета выступило правительство Украины.

Детали: Информацию о заказчике и плательщике раскрыл Даг Шон, политолог Демократической партии США, выступая в окружном суде Вашигтона в качестве свидетеля по делу работы на Украину бывшего советника Обамы Грегори Крейга, сообщают СМИ.

Шон заявил, что получил первую выплату объемом 150 тыс. долларов от Фонда Пинчука и передал ее юристам Skadden, а после того выплатами занимался Манафорт.

Что было раньше: Экс-юриста Белого дома Грегори Крейга обвиняют в предоставлении ложной информации должностным лицам Минюста США о его сотрудничестве  с Полом Манафортом в пользу правительства Украины. Судебный процесс начался 15 августа и ожидается, что продлится две недели. Если Крейга признают виновным, ему может грозить до 5 лет тюрьмы и штраф в 250 тыс. долларов.

Детали: Сторона обвинения во время судебного заседания в пятницу предположила, что Крейг не зарегистрировался в качестве лоббиста в пользу иностранной организации, нарушив закон, чтобы скрыть роль Пинчука в отчете.

Прокурор заявил, что выплата от Пинчука была осуществлена через оффшорные счета Манафорта на Кипре.

Также Даг Шон заявил, что на запрос Крейга в 2012 году о том, можно ли раскрыть роль Пинчука и Шона в отчете, он ответил отрицательно.

Прямая речь Шона: "Мой клиент в Украине, Виктор Пинчук, захотел, чтобы я поискал высококвалифицированного юриста, которого можно было бы привлечь к проекту", - сообщил Шон, рассказывая, как приобщил Крейга к работе на украинских клиентов, пишет Politico.

Сторона защиты отметила, что из показаний Шона следует, что Крейг не стремился получить от Манафорта и сначала не знал об участии в проекте этого политтехнолога.

Читайте также: 

Электронные письма не горят. Тимошенко, Пинчук и Янукович в почте Хиллари Клинтон

Предыстория: 

  • В 2019 году стало известно, что за отчет американской юридической компании Skadden, которая в 2012 году назвала неполитическим уголовное преследование экс-премьера Юлии Тимошенко во время президентства Виктора Януковича, заплатил олигарх Виктор Пинчук.
  • 13 марта 2019 года суд приговорил бывшего политтехнолога "Партии регионов" и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта к 7,5 годам тюрьмы.
  • Манафорта осудили за отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.
  • Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
  • По данным The New York Times, юристу Белого дома времен Барака Обамы Грегори Крейгу могут выдвинуть обвинения в лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича.
  • В 2012 году Крейг был управляющим партнером в американской юридической компании "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom", которая составила отчет в пользу Януковича. В частности, юристы Skadden составили отчет по делу против Юлии Тимошенко. Американцы тогда якобы не нашли доказательств политической мотивации решения о ее заключении.
  • Крейга могут обвинить в том, что он работал с Полом Манафортом, чтобы скрыть финансирование от Пинчука для работы Skadden, Arps.
  • В январе 2019 года Минюст США сообщил, что Skadden согласилось зарегистрироваться иностранным агентом за работы на Украине и выплатить более 4,6 млн долларов, полученных за свою деятельность.

Темы: ПинчукТимошенкоЯнуковичсудСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Пинчук
Необоснованно повышали цены: АМКУ возбудил дело против группы "Интерпайп" Пинчука
"Интерпайп" Пинчука начал выпускать новый тип колес для рынка ЕС
Виктор Пинчук, находясь в Киеве, объявил РФ виновной в геноциде украинцев
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: