В суде США озвучили детали об отчете о преследовании Тимошенко правительством Януковича - СМИ

Источник: "Голос Америки", Washington Examiner

Более 4 миллионов долларов за составление американскими юристами Skadden Arps отчета 2012 года, который пытался представить преследование экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко со стороны правительства Виктора Януковича в положительном свете, оплатил Виктор Пинчук, заказчиком отчета выступило правительство Украины.

Детали: Информацию о заказчике и плательщике раскрыл Даг Шон, политолог Демократической партии США, выступая в окружном суде Вашигтона в качестве свидетеля по делу работы на Украину бывшего советника Обамы Грегори Крейга, сообщают СМИ.

Шон заявил, что получил первую выплату объемом 150 тыс. долларов от Фонда Пинчука и передал ее юристам Skadden, а после того выплатами занимался Манафорт.

Что было раньше: Экс-юриста Белого дома Грегори Крейга обвиняют в предоставлении ложной информации должностным лицам Минюста США о его сотрудничестве с Полом Манафортом в пользу правительства Украины. Судебный процесс начался 15 августа и ожидается, что продлится две недели. Если Крейга признают виновным, ему может грозить до 5 лет тюрьмы и штраф в 250 тыс. долларов.

Детали: Сторона обвинения во время судебного заседания в пятницу предположила, что Крейг не зарегистрировался в качестве лоббиста в пользу иностранной организации, нарушив закон, чтобы скрыть роль Пинчука в отчете.

Прокурор заявил, что выплата от Пинчука была осуществлена через оффшорные счета Манафорта на Кипре.

Также Даг Шон заявил, что на запрос Крейга в 2012 году о том, можно ли раскрыть роль Пинчука и Шона в отчете, он ответил отрицательно.

Прямая речь Шона: "Мой клиент в Украине, Виктор Пинчук, захотел, чтобы я поискал высококвалифицированного юриста, которого можно было бы привлечь к проекту", - сообщил Шон, рассказывая, как приобщил Крейга к работе на украинских клиентов, пишет Politico.

Сторона защиты отметила, что из показаний Шона следует, что Крейг не стремился получить от Манафорта и сначала не знал об участии в проекте этого политтехнолога.

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