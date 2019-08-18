В суде США озвучили детали об отчете о преследовании Тимошенко правительством Януковича - СМИ
Источник: "Голос Америки", Washington Examiner
Более 4 миллионов долларов за составление американскими юристами Skadden Arps отчета 2012 года, который пытался представить преследование экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко со стороны правительства Виктора Януковича в положительном свете, оплатил Виктор Пинчук, заказчиком отчета выступило правительство Украины.
Детали: Информацию о заказчике и плательщике раскрыл Даг Шон, политолог Демократической партии США, выступая в окружном суде Вашигтона в качестве свидетеля по делу работы на Украину бывшего советника Обамы Грегори Крейга, сообщают СМИ.
Шон заявил, что получил первую выплату объемом 150 тыс. долларов от Фонда Пинчука и передал ее юристам Skadden, а после того выплатами занимался Манафорт.
Что было раньше: Экс-юриста Белого дома Грегори Крейга обвиняют в предоставлении ложной информации должностным лицам Минюста США о его сотрудничестве с Полом Манафортом в пользу правительства Украины. Судебный процесс начался 15 августа и ожидается, что продлится две недели. Если Крейга признают виновным, ему может грозить до 5 лет тюрьмы и штраф в 250 тыс. долларов.
Детали: Сторона обвинения во время судебного заседания в пятницу предположила, что Крейг не зарегистрировался в качестве лоббиста в пользу иностранной организации, нарушив закон, чтобы скрыть роль Пинчука в отчете.
Прокурор заявил, что выплата от Пинчука была осуществлена через оффшорные счета Манафорта на Кипре.
Также Даг Шон заявил, что на запрос Крейга в 2012 году о том, можно ли раскрыть роль Пинчука и Шона в отчете, он ответил отрицательно.
Прямая речь Шона: "Мой клиент в Украине, Виктор Пинчук, захотел, чтобы я поискал высококвалифицированного юриста, которого можно было бы привлечь к проекту", - сообщил Шон, рассказывая, как приобщил Крейга к работе на украинских клиентов, пишет Politico.
Сторона защиты отметила, что из показаний Шона следует, что Крейг не стремился получить от Манафорта и сначала не знал об участии в проекте этого политтехнолога.
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Предыстория:
- В 2019 году стало известно, что за отчет американской юридической компании Skadden, которая в 2012 году назвала неполитическим уголовное преследование экс-премьера Юлии Тимошенко во время президентства Виктора Януковича, заплатил олигарх Виктор Пинчук.
- 13 марта 2019 года суд приговорил бывшего политтехнолога "Партии регионов" и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта к 7,5 годам тюрьмы.
- Манафорта осудили за отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.
- Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
- По данным The New York Times, юристу Белого дома времен Барака Обамы Грегори Крейгу могут выдвинуть обвинения в лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича.
- В 2012 году Крейг был управляющим партнером в американской юридической компании "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom", которая составила отчет в пользу Януковича. В частности, юристы Skadden составили отчет по делу против Юлии Тимошенко. Американцы тогда якобы не нашли доказательств политической мотивации решения о ее заключении.
- Крейга могут обвинить в том, что он работал с Полом Манафортом, чтобы скрыть финансирование от Пинчука для работы Skadden, Arps.
- В январе 2019 года Минюст США сообщил, что Skadden согласилось зарегистрироваться иностранным агентом за работы на Украине и выплатить более 4,6 млн долларов, полученных за свою деятельность.
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