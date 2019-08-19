Глава Госкино подал в отставку

4779 просмотров
Понедельник, 19 августа 2019, 10:47

Источник: Youtube главы Госкино 

19 августа глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко записал видеообращение, где объявил, что подает в отставку.

Дословно: "Я не хочу превращать борьбу за кресло в триллер с элементами сложно постановочного экшена, это точно не принесет пользы индустрии. Поэтому сегодня я написал премьер-министру заявление об увольнении по собственному желанию".

Детали: Он добавил, что это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести открытый конкурс и назначить нового руководителя.

Свою миссию на посту главы агентства Ильенко назвал завершенной. По его словам, за пять лет киноотрасль в Украине достигла лучших показателей за годы Независимости.

Дальнейшую деятельность Ильенко также связывает с кинематографом.

Напомним: 

  • В начале июля глава Госкино призвал президента Владимира Зеленского лично не допустить показа сериала "Сваты" на телеканале "1 + 1".
  • В Госкино также рассказали об условиях будущего сотрудничества со "Студией Квартал 95".



Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: кино телевидение


powered by lun.ua
Материалы по теме
СБУ заинтересовалась работой IMAX в оккупированном Крыму 18 августа 2019, 14:49
Фильм "Иловайск. Рыцари неба" покажут в кинотеатрах Киева в конце лета 15 августа 2019, 09:46
Популярный украинский мультфильм сняли с проката в оккупированном Крыму 12 августа 2019, 17:23
Все новости
Главные новости
Глава Госкино подал в отставку
Будущий депутат из "Слуги народа" назвал журналистку "тупой овцой"
Участие РФ в боях под Иловайском: новые доказательства приобщат к делу в ЕСПЧ
РФ говорит, что не будет разворачивать новые ракеты, пока этого не сделают США
Все новости
соцсети

Что делать, когда вы любите друзей, но вас бесит их очередное селфи за день

Фото

Как лекарства побеждают рак

социум

80% безработных украинцев имеют высшее образование

Поиск по сайту
Архив
Весь архів