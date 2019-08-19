Глава Госкино подал в отставку

Источник: Youtube главы Госкино

19 августа глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко записал видеообращение, где объявил, что подает в отставку.

Дословно: "Я не хочу превращать борьбу за кресло в триллер с элементами сложно постановочного экшена, это точно не принесет пользы индустрии. Поэтому сегодня я написал премьер-министру заявление об увольнении по собственному желанию".

Детали: Он добавил, что это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести открытый конкурс и назначить нового руководителя.

Свою миссию на посту главы агентства Ильенко назвал завершенной. По его словам, за пять лет киноотрасль в Украине достигла лучших показателей за годы Независимости.

Дальнейшую деятельность Ильенко также связывает с кинематографом.

Напомним:

В начале июля глава Госкино призвал президента Владимира Зеленского лично не допустить показа сериала "Сваты" на телеканале "1 + 1".

В Госкино также рассказали об условиях будущего сотрудничества со "Студией Квартал 95".





