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Глава Госкино подал в отставку

Понедельник, 19 августа 2019, 10:47
Глава Госкино подал в отставку

Источник: Youtube главы Госкино 

19 августа глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко записал видеообращение, где объявил, что подает в отставку.

Дословно: "Я не хочу превращать борьбу за кресло в триллер с элементами сложно постановочного экшена, это точно не принесет пользы индустрии. Поэтому сегодня я написал премьер-министру заявление об увольнении по собственному желанию".

Детали: Он добавил, что это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести открытый конкурс и назначить нового руководителя.

Свою миссию на посту главы агентства Ильенко назвал завершенной. По его словам, за пять лет киноотрасль в Украине достигла лучших показателей за годы Независимости.

Дальнейшую деятельность Ильенко также связывает с кинематографом.

Напомним: 

  • В начале июля глава Госкино призвал президента Владимира Зеленского лично не допустить показа сериала "Сваты" на телеканале "1 + 1".
  • В Госкино также рассказали об условиях будущего сотрудничества со "Студией Квартал 95".



Украинская правда
Темы: кинотелевидение
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