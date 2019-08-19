В’ятрович каже, що будівництво меморіалу Героїв Небесної сотні "гальмує" ГПУ

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Понеділок, 19 серпня 2019, 12:19

Голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович каже, що зведення меморіалу Героїв Небесної сотні гальмується через "дивну" позицію прокуратури. 

Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді". 

За словами В’ятровича, все, що залежить від Інституту національної пам’яті та Музею Революції Гідності, - наразі зроблено: проведено конкурси і затверджено бюджет.

"Минулого року ми отримали відповідь прокуратури, що треба ще два місяці і після цього ми зможемо почати будувати меморіал. Це було в липні 2018-го. Ми вважаємо, що дуже неправильно робить прокуратура, яка ставить вибір: або пам'ять, або результати слідства", - сказав він.

У Генпрокуратурі в свою чергу наразі утримались від визначення конкретних строків завершення слідчих дій та початку будівництва.

У коментарі "Українській правді" начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що наразі слідчі подають додаткові клопотання та, відповідно, проводяться слідчі дії (у справі про розстріли на Майдані -ред). Відповідно, поки тривають слідчі дії - зведення меморіального комплексу відтерміновується. 

Читайте детальніше: "В'ятрович: Для деяких українців Майдан і війна – це реаліті-шоу, яке можна переключити на щось спокійніше"

Нагадаємо

  • У центрі Києва 13 травня 2019 року почалися підготовчі роботи з будівництва Національного меморіалу Героїв Небесної сотні.
  • 18 травня представники націоналістичної організації "С14" знесли паркан, яким було огороджено частину ділянки будівництва комплексу Героїв Небесної Сотні. За словами лідера організації паркан "заважав розслідуванню убивств Небесної сотні".
  • У  Музеї Революції Гідності знесення паркану назвали погромом.

Українська правда

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Теми: Євромайдан Генпрокуратура історія


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