В’ятрович каже, що будівництво меморіалу Героїв Небесної сотні "гальмує" ГПУ

Голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович каже, що зведення меморіалу Героїв Небесної сотні гальмується через "дивну" позицію прокуратури.

Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді".

За словами В’ятровича, все, що залежить від Інституту національної пам’яті та Музею Революції Гідності, - наразі зроблено: проведено конкурси і затверджено бюджет.

"Минулого року ми отримали відповідь прокуратури, що треба ще два місяці і після цього ми зможемо почати будувати меморіал. Це було в липні 2018-го. Ми вважаємо, що дуже неправильно робить прокуратура, яка ставить вибір: або пам'ять, або результати слідства", - сказав він.

У Генпрокуратурі в свою чергу наразі утримались від визначення конкретних строків завершення слідчих дій та початку будівництва.

У коментарі "Українській правді" начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що наразі слідчі подають додаткові клопотання та, відповідно, проводяться слідчі дії (у справі про розстріли на Майдані -ред). Відповідно, поки тривають слідчі дії - зведення меморіального комплексу відтерміновується.

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