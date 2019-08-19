Вятрович говорит, что строительство мемориала Героев Небесной сотни "тормозит" ГПУ

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович говорит, что возведение мемориала Героев Небесной сотни тормозится из-за "странной" позиции прокуратуры.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Вятровича, все, что зависит от Института национальной памяти и Музея Революции Достоинства - сделано: проведены конкурсы и утвержден бюджет.

"В прошлом году мы получили ответ прокуратуры, что нужно еще два месяца и после этого мы сможем начать строить мемориал. Это было в июле 2018-го. Мы считаем, что очень неправильно делает прокуратура, которая ставит выбор: или память, или результаты следствия", - сказал он.

В Генпрокуратуре в свою очередь пока воздержались от определения конкретных сроков завершения следственных действий и начала строительства.

В комментарии "Украинской правде" начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что сейчас следователи подают дополнительные ходатайства и, соответственно, проводятся следственные действия (по делу о расстрелах на Майдане -ред). Соответственно, пока продолжаются следственные действия - строительство мемориального комплекса откладывается.

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Напомним: