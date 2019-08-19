Вятрович говорит, что строительство мемориала Героев Небесной сотни "тормозит" ГПУ

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Понедельник, 19 августа 2019, 12:19

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович говорит, что возведение мемориала Героев Небесной сотни тормозится из-за "странной" позиции прокуратуры.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Вятровича, все, что зависит от Института национальной памяти и Музея Революции Достоинства - сделано: проведены конкурсы и утвержден бюджет.

"В прошлом году мы получили ответ прокуратуры, что нужно еще два месяца и после этого мы сможем начать строить мемориал. Это было в июле 2018-го. Мы считаем, что очень неправильно делает прокуратура, которая ставит выбор: или память, или результаты следствия", - сказал он.

В Генпрокуратуре в свою очередь пока воздержались от определения конкретных сроков завершения следственных действий и начала строительства.

В комментарии "Украинской правде" начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что сейчас следователи подают дополнительные ходатайства и, соответственно, проводятся следственные действия (по делу о расстрелах на Майдане -ред). Соответственно, пока продолжаются следственные действия - строительство мемориального комплекса откладывается.

Читайте подробнее: "Вятрович: Для некоторых украинцев Майдан и война - это реалити-шоу, которое можно переключить на что-то спокойнее"

Напомним: 

  • В центре Киева 13 мая 2019 начались подготовительные работы по строительству Национального мемориала Героев Небесной сотни.
  • 18 мая представители националистической организации "С14" снесли забор, которым было ограждена часть участка строительства комплекса Героев Небесной Сотни. По словам лидера организации забор "мешал расследованию убийств Небесной сотни".
  • В Музее Революции Достоинства снос забора назвали погромом.

Украинская правда

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Темы: Евромайдан Генпрокуратура история


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